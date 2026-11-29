Експерти розвіяли популярний міф про підкормку та назвали головний фактор, який змушує фаленопсиси випускати бутони.

Для підживлення орхідей не обов'язково купувати спеціальні препарати: домашню підкормку можна приготувати з того, що є під рукою. Водночас без дотримання базових умов догляду навіть добриво не допоможе рослині пишно цвісти, повідомляє Gazeta Lubuska.

Орхідеї вважаються невибагливими, проте їм потрібне світле місце без прямого сонця. Субстрат має бути легким і добре пропускати воду. Найчастіше для цього використовують кору, кокосове волокно або суміш із керамзитом.

Поливати рослину найкраще зануренням: горщик опускають у теплу воду на 10–15 хвилин, а потім чекають, поки зайва волога стече. Влітку таку процедуру повторюють кожні 7–10 днів, взимку достатньо раз на два тижні. Головне правило — не перезволожувати квітку, але й не забувати про неї надовго.

Добриво не змусить квітнути

Час підживлення має значення. Консультантка компанії Just Add Ice Orchids Рената Госсен радить вносити добрива у вегетативній фазі, коли орхідея нарощує листя, коріння та формує бутони. Під час повного цвітіння від підкормки можна відмовитися, пише Martha Stewart.

Багато покупців сподіваються, що правильний засіб прискорить появу квітів, однак фахівчиня ці очікування розвіює.

«Жодне добриво не може запустити цвітіння орхідей, що б не було написано на пляшці», — наголошує Госсен.

За її словами, більшість тропічних орхідей зацвітають через зміну температури. Для фаленопсиса сигналом є нічне похолодання приблизно на 3–6 °C, тому взимку горщик варто поставити на підвіконня. Госсен також попереджає, що надто часте підживлення спричиняє накопичення солей і опіки коренів. Щоб цього уникнути, поливи з добривом слід чергувати з поливами чистою водою.

Живлення через листя

Науковці Університету Паджаджаран в Індонезії з'ясували, що фаленопсис як епіфіт погано засвоює поживні речовини корінням і отримує їх переважно через листя. Під час експерименту в теплиці з червня по грудень 2022 року рослини обприскували позакореневим добривом із високим вмістом азоту. Найкращий результат дали два варіанти: за 60% затінення та концентрації 2 г на літр зросли площа листя і довжина коріння; за 70% затінення та концентрації 4 г на літр збільшилися площа листя, кількість коренів і вміст хлорофілу. Автори дослідження застерігають, що надлишок добрива шкодить орхідеям, а нестача гальмує їхній ріст, ідеться у статті на SciELO.