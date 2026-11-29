Клінічна психологиня Дакара Квімбі пояснила, як дефіцит батьківської уваги формує самооцінку та впливає на стосунки людини через десятиліття.

Дорослі, яким у дитинстві бракувало батьківської любові, не обов'язково стають холодними, проте часто мають низьку самооцінку, гостру потребу в схваленні, схильність до надмірної щедрості, труднощі з ідентичністю, страх відторгнення й перфекціонізм. Про це, посилаючись на клінічну психологиню Дакару Квімбі, яка дала коментар виданню Parade, повідомляє Psychologies.

На думку Квімбі, фраза «я тебе люблю» для дитини означає значно більше, ніж просто слова: це одна з основ її внутрішньої безпеки. Вона допомагає сформувати надійну прихильність, яка згодом впливає на всі стосунки людини, а також зміцнює впевненість і здатність долати труднощі.

Коли дитина бачить, що інші отримують знаки любові, а вона ні, у неї виникає сумнів у власній цінності. Брак прихильності вона може сприймати як доказ того, що з нею щось не так.

«Чому не я? Що зі мною не так?» — так, за словами психологині, може міркувати така дитина.

У дорослому віці ця вразливість часто проявляється як залежність від зовнішнього схвалення: теплі слова стають життєво необхідними, але їх ніколи не буває досить. Інша поширена реакція полягає в тому, що людина постійно віддає, несвідомо сподіваючись отримати навзаєм те, чого їй колись не дали.

«Якщо я буду достатньо добрим, можливо, мене полюблять», — підсумовує цю логіку Квімбі.

Ще одна проблема стосується формування власного «я». Психологиня пов'язує її з емоційною недоступністю батьків.

«Коли вас виховує емоційно недоступний батько чи мати, у вас немає надійної опори, з якої можна досліджувати й пізнавати світ. А саме так, дорослішаючи, ми вибудовуємо свою особистісну ідентичність», — наголошує експертка.

Стіна між людиною та її почуттями

Бостонська клінічна психологиня Джоніс Вебб, яка спеціалізується на дитячій емоційній занедбаності, пояснює, що вона виникає тоді, коли батьки недостатньо реагують на почуття дитини. Дитина засвоює, що її емоції неважливі або навіть погані, і несвідомо відгороджується від них. За словами Вебб, це не обов'язково призводить до психічного розладу, але підвищує ризик депресії, тривожності та дратівливості, зазначає Seattle Anxiety Specialists.

Психологиня попереджає, що людям, відрізаним від власних почуттів, важко довіряти собі під час ухвалення рішень. Вони постійно перепитують інших, що їм робити.

«Це досить небезпечний спосіб жити, адже люди можуть мати будь-які думки, і це не означає, що вони правильні саме для вас», — переконана Вебб.

Ці спостереження узгоджуються з теорією прихильності британського психолога Джона Боулбі. Згідно з нею, людина народжується з потребою в тісному емоційному зв'язку з тим, хто про неї піклується. Чуйний і послідовний догляд формує довіру та легкість у стосунках, а холодне чи відштовхувальне виховання може спричинити недовіру до людей і страх бути відкинутим. Ці ранні моделі впливають на стосунки навіть через десятиліття, пише Britannica.