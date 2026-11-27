У будинку заможної римської родини знайшли одну з найкраще збережених систем латрин, що дозволить вченим вивчити реальний раціон харчування мешканців міста.

Археологи в Помпеях дістали з античної вбиральні чверть тонни екскрементів віком близько двох тисяч років. Знахідку зробили в Casa della Regina Carolina, будинку заможної римської родини, де вдалося виявити одну з перших повністю збережених систем латрин. Про це повідомляє Slate.

Роботами керувала археологиня й дослідниця National Geographic Кейті Барретт. Латрина була замкненою системою без виходу до міської каналізації, тому залишалася недоторканою від часу виверження Везувію. Вбиральні будинку з'єднувалися тунелями з двома вигрібними ямами. За оцінкою фахівчині з римських туалетів Гемми Янсен, їх спорожнювали приблизно раз на покоління. Здобутого матеріалу, за словами дослідників, вистачить для досліджень на десятиліття.

Команда шукала вбиральню з 2025 року в одній з двох невеликих кабінок поруч із кухнею. Коли під однією з них виявилася порожнина, всі дослідники зібралися довкола неї.

«Ми були схвильовані більше, ніж могли б уявити, від думки, що знайдемо чужі екскременти», — розповідає Барретт.

Що насправді їли багаті помпеянці

Римські латрини поблизу кухні слугували ще й смітниками. Крім екскрементів, археологи підняли на поверхню череп кози, щелепу свині, риб'ячі кістки, вісім скляних флаконів з-під парфумів чи олії та скриньку для печаток. Головна археоботанікиня Помпеїв Джессіка Фейто вже ідентифікувала насіння інжиру, винограду та інших фруктів.

Фрески Помпеїв зображують пласкі хлібці, фрукти, дичину й морепродукти, проте вони не обов'язково відображають реальне харчування мешканців.

«Ми можемо дивитися на картини й бачити, що люди уявляли собі на своєму столі чи пропонували гостям, але тепер можемо порівняти ці бажання з реальністю», — зазначає Барретт.

Аналіз ДНК і рослинних решток має уточнити раціон, довкілля та аграрні практики жителів міста. Оскільки матеріали збереглися завдяки мінералізації, а не обвуглюванню, науковці сподіваються виявити рослини, які не вціліли на поверхні. Наступного сезону команда планує розкопати скромніший сусідній будинок, що мав спільну систему латрин, щоб порівняти харчування та здоров'я різних домогосподарств.

Розкопки є частиною проєкту Корнелльського університету, який вивчає зв'язок між матеріальною культурою римського дому, соціальною поведінкою та історичними змінами. Дослідники поєднують сучасні методи польової роботи з переосмисленням даних ранніх розкопок, проведених без належної фіксації, повідомляє Корнелльський університет.

Чому римляни обходилися без каналізації

Ізольована латрина була типовою для Помпеїв. За даними археологині Енн Ольги Колоскі-Остров, попри наявну міську каналізацію, майже жодна приватна чи громадська вбиральня міста не мала до неї підключення. Вигрібні ями часто розміщували просто на кухнях, а нечистоти продавали фермерам як добриво або використовували в домашніх садах. Однією з причин відмови від підключення дослідниця вважає відсутність запобіжних клапанів у каналізаційних трубах, адже з них у будинок могли пролізти тварини, пише The Conversation.