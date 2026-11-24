Астрономи виявили гравітаційні аномалії, які вказують на існування об'єкта PX2, здатного пояснити дивні орбіти далеких крижаних тіл за Нептуном.

Астрономи припустили, що на околицях Сонячної системи може існувати ще не відкрита планета земного типу, яку позначили як PX2 (Planet X2). Її гравітацією можна пояснити незвичні орбіти крижаних тіл за Нептуном. Гіпотезу підтверджують комп'ютерні симуляції, однак безпосередньо об'єкт поки ніхто не спостерігав, повідомляє WP Tech.

Дослідження Патрика Софії Ликавки, Педру Бернардінеллі та Джонатана Горнера опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Науковці змоделювали 4,5 млрд років еволюції зовнішньої частини Сонячної системи. Найкраще спостереженням відповідає планета масою близько двох земних, яка обертається на відстані 350–500 астрономічних одиниць від Сонця з перигелієм близько 200 а. о. і нахилом орбіти 1–15°. Така модель відтворює популяції «відокремлених» і сильно нахилених транснептунових об'єктів, а також орбіти екстремальних тіл на кшталт Седни та 2012 VP113, на які не впливає Нептун, зазначають автори в MNRAS.

Альтернативний сценарій, у якому ці орбіти сформували первісні планети-зародки розміром від Марса до Землі, не спрацював: такі тіла виштовхувалися з системи за кілька мільйонів чи десятків мільйонів років. Водночас дослідники визнають, що розподіл великих півосей орбіт у їхній моделі ще потребує уточнення. Свої прогнози вони пропонують перевірити за даними огляду LSST обсерваторії Віри Рубін.

Конкурент «Дев'ятої планети»

Гіпотеза PX2 не є першою. У 2016 році астрономи Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) Костянтин Батигін і Майк Браун оголосили про ознаки існування «Дев'ятої планети» масою 5–10 земних, яка мала б обертатися у 20–30 разів далі від Сонця, ніж Нептун. Її досі не виявили, а в науковій спільноті тривають суперечки: частина дослідників вважає, що незвичні орбіти об'єктів поясу Койпера можна пояснити й випадковим розподілом, наголошує NASA.

Обсерваторія, яка поставить крапку

Головні надії астрономи покладають на обсерваторію Віри Рубін у Чилі, яка щоночі фотографує майже все південне небо найбільшою у світі цифровою камерою. Скотт Шеппард із Carnegie Science оцінював шанси знайти «Дев'яту планету», якщо вона існує, у 70–80%.

«Віра Рубін — наш найкращий шанс знайти її, ймовірно, в найближчі кілька років. Вона перегорне більше каменів, ніж будь-хто перегортав раніше», — переконаний Шеппард, слова якого наводить NPR.

Навіть якщо планету не вдасться побачити напряму, нові дані про віддалені малі тіла мають прояснити, чи справжні закономірності в їхніх орбітах. Браун, який у її існуванні «надзвичайно впевнений», ставить питання руба.

«Думаю, що Віра Рубін точно зробить одне — скаже нам, божевільні ми чи ні», — зазначає Браун.