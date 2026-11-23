Німецька столиця відкриває понад 100 святкових ярмарків, що допомагають мешканцям долати зимову депресію та похмурі дні.

Берлін щозими відкриває понад 100 різдвяних ярмарків. Це більше, ніж у будь-якому іншому німецькому місті, де зазвичай працюють один-два святкові ринки. Формати різні: від невеликих районних поп-апів зі стрітфудом до великих ярмарків біля Humboldt Forum, на Gendarmenmarkt, Potsdamer Platz та Alexanderplatz. На двох останніх є ковзанки, а в Берлінському соборі та Konzerthaus проходять різдвяні концерти, повідомляє The Guardian.

Автор матеріалу живе в Берліні з 2008 року і пережив тут 17 зим. За його словами, місцеві мешканці одразу попереджали його про пронизливі вітри та морози до мінус 15 градусів. Проте ці застороги, на його думку, правдиві лише частково.

«Хоча деякі берлінські зимові дні холодні, похмурі й сірі, вони також можуть бути чарівними, життєрадісними й сповненими можливостей», — зазначає автор.

Ще одну перевагу зимового сезону він бачить у меншій кількості відвідувачів у музеях, галереях і театрах. Винятком є великі події: кінофестиваль Берлінале, який триватиме з 10 по 21 лютого 2027 року, та CTM Festival з 22 по 31 січня.

Що дає німцям сили пережити темряву

Традиційно німецькі ярмарки стартують наприкінці листопада, приблизно 24 числа. Для німців вони мають символічне значення, а безпеку на них посилили після смертельних наїздів автомобілів у Берліні 2016 року та в Магдебурзі 2024 року. Деякі ярмарки довелося скасувати, бо організатори не змогли покрити витрати на охорону. Берлінський ярмарок біля палацу Шарлоттенбург, наприклад, оточений парканом із бетонними блоками, повідомляє BBC.

Дослідниця з Бірмінгемського університету Катаріна Каркер наголошує, що ярмарки мають і релігійний підтекст. Проте важить не лише він: «Саме вони допомагають людям пережити темну пору року», — переконана Каркер.

Від 50 яток до 3000 ярмарків

Берлінська традиція має давню історію. У 1750 році місто встановило окремим указом місце і терміни роботи ярмарку: з 11 грудня до 6 січня. Кількість яток зросла приблизно з 50 у 1650 році до близько 600 у 1840-му. Нині в Німеччині щороку працює близько 3000 різдвяних ярмарків, повідомляє Smithsonian Magazine.

Дослідники проаналізували відгуки про ярмарки в Дрездені, Нюрнберзі та Відні на TripAdvisor. Найчастіше туристи згадують зорові та смакові враження. Що більше відчуттів описував відвідувач, то вищу оцінку він ставив. Автори дослідження вважають, що такий багатосенсорний досвід варто охороняти як нематеріальну спадщину, йдеться в статті в Journal of Heritage Tourism.