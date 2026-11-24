Ця рослина, яку часто плутають із грошовим деревом, взимку потребує особливого режиму поливу та захисту від протягів.

Пілея пеперомієподібна (Pilea peperomioides), яку часто називають грошовим деревом, узимку потребує менше води і зовсім не потребує підживлення. Головною загрозою для неї в цей період стає надмірний полив. Рослина також погано переносить протяги та різкі перепади температури, а охолодження нижче 10 °C може їй зашкодити, повідомляє 24.hu.

Пілея родом із Китаю й належить до родини кропивових. Її цінують за майже ідеально круглі листки й компактні розміри, тож вона підходить навіть для невеликих квартир і для початківців. За належного догляду рослина живе роками та утворює біля основи паростки, з яких можна виростити нові екземпляри.

Полив за станом ґрунту, а не за календарем

Коріння пілеї чутливе до постійно вологої землі без доступу повітря, тому поливати її щотижня в той самий день за звичкою не варто. Перед поливом слід перевірити ґрунт пальцем: якщо верхні 2–3 см уже сухі, рослину рясно поливають, дають стекти зайвій воді й обов'язково виливають її з піддона. Узимку пілея росте повільніше, тож води їй потрібно менше.

Субстрат має бути пухким і добре пропускати воду, а горщик повинен мати дренажний отвір. Підживлювати рослину рідким добривом для кімнатних рослин рекомендують лише з квітня по вересень, раз на один-два місяці. Надлишок поживних речовин не пришвидшує ріст, а може пошкодити коріння.

Пілея любить яскраве, але розсіяне світло. Найкраще місце для неї — біля східного вікна; біля північного вона теж почувається добре, якщо в кімнаті світло. Від південного горщик варто відсунути або затінити шторою. Коли світла бракує, стебла витягуються, листки рідшають, а рослина хилиться до вікна. Щоб вона росла рівномірно, горщик час від часу повертають.

Про що сигналізують листки

Пожовтіння листя найчастіше вказує на перелив, особливо якщо земля постійно мокра, а листки опадають. Проте причиною може бути й нестача поживних речовин. Пониклі листки бувають ознакою як спраги, так і пошкодженого надлишком води коріння, тому перед поливом ґрунт варто перевірити. Скручені чи деформовані листки свідчать про проблеми з освітленням або поливом, чи про шкідників: на зворотному боці листя можуть оселитися павутинний кліщ, щитівки та борошнисті червеці.

Грошовим деревом також називають товстянку (Crassula), і їй потрібні зовсім інші умови. На відміну від пілеї, яка страждає від прямих променів, цей південноафриканський сукулент вимагає максимального освітлення. Американська експертка з кімнатних рослин Ліза Елдред Стейнкопф попереджає, що в затінку він втрачає форму.

«Давайте нефритовому дереву якомога більше сонця для найкращих результатів. Якщо світла буде замало, воно витягуватиметься до сонця. Через це рослина також стане м'якою і не стоятиме рівно й міцно, як мала б», — наголосила Елдред Стейнкопф у коментарі Veranda.