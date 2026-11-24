Експерти пояснили, як швидко очистити кухонні шафи від липкого нальоту, не пошкодивши при цьому покриття меблів.

Трьох-чотирьох крапель засобу для миття посуду на літр теплої води достатньо, щоб зняти жирний наліт із фасадів кухонних шаф. Суміш наносять із пульверизатора, протирають м'якою ганчіркою й одразу витирають насухо, повідомляє Deccoria.

Наліт з'являється під час смаження: дрібні частинки жиру осідають на найближчих поверхнях, а до липкого шару пристає пил. Згодом бруд проникає в пори покриття, і фасади жовтіють або втрачають блиск.

Розчин засобу для посуду підходить для гладких захищених фасадів із ламінату, лаку чи акрилу. Для сирої, вощеної деревини та шпону його краще не використовувати, бо він може залишити світлі плями. Стійкіший бруд видаляє суміш 125 мл оцту, 3–4 крапель засобу й літра води, яку тримають 2–3 хвилини. Вона годиться для ламінату та плівки ПВХ, але не для дерева й акрилу, а надто міцний розчин оцту може пожовтити білі поверхні.

Автори радять уникати металевих губок, не залишати вологу на стиках ламінату й не мити шафи окропом: різкий перепад температури може спричинити мікротріщини в лаковому покритті. Воду пропонують використовувати кімнатної температури.

Американський фахівець радить інакше

Співвласник компанії All Star Cleaning Services Дерек Крістіан у коментарі The Spruce також вважає засіб для посуду найкращим вибором. Він пояснює, що поверхнево-активні речовини в ньому однією частиною молекули чіпляються за жир, а іншою тягнуться до води.

«Уявіть, що крапельку олії оточують ці частинки, і їхня головка тепер хоче бути з водою. Коли ви зливаєте воду, вона йде разом із нею», — зазначає Крістіан.

Однак щодо нагрівання позиція фахівця протилежна польським рекомендаціям.

«Варто використовувати найгарячішу воду, яку ви здатні витримати. Олії тверді за кімнатної температури й зазвичай рідкі, коли вона вища. Чим гарячіше ви чистите, тим більше перетворюєте жир на рідину, замість того щоб його відтирати», — наголошує Крістіан.

Він радить змочити ганчірку в мильному розчині, прикласти до плями на кілька хвилин, а потім змити чистою водою. Особливо стійкий жир на дерев'яних шафах можна спершу прогріти феном. Відпарювач, за словами фахівця, здатен розплавити пластикові фасади.

«Що сильніше ви трете, то більша ймовірність, що зітрете й покриття», — попереджає Крістіан. Тому він не радить використовувати жорсткі щітки, абразивні губки й меламінові губки. Обидва джерела рекомендують спершу перевірити обраний засіб на непомітній ділянці шафи.