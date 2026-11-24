Басейн Sky Pool на 76-му поверсі хмарочоса Ciel Dubai Marina знаходиться на висоті 310 метрів, що майже дорівнює висоті Ейфелевої вежі.

На 76-му поверсі готелю Ciel Dubai Marina в Дубаї розташований найвищий у світі відкритий інфініті-басейн. Sky Pool розміщений на висоті 310 метрів, що майже дорівнює висоті Ейфелевої вежі. З нього видно штучний острів Пальма Джумейра та оглядове колесо Dubai Eye, повідомляє Daily Mail.

Рекорд басейну ще не визнали офіційно, проте він розташований на 16 метрів вище, ніж нинішній рекордсмен у сусідньому Address Beach Resort, де басейн міститься на висоті 294 метрів. Чаша має розміри лише 11 на 9,6 метра, тож плавати дистанції в ній не вийде. Чотиригодинний сеанс у басейні коштує від 61 фунта, а номер зі сніданком для двох — від 250 фунтів.

Найвищий готель світу

Сам Ciel Dubai Marina, яким керує IHG у межах Vignette Collection, має висоту 377 метрів і налічує 1004 номери на 82 поверхах. Він забрав титул найвищого готелю світу в дубайського Gevora Hotel заввишки 356 метрів. Книга рекордів Гіннеса в цій категорії враховує лише будівлі, у яких щонайменше 85% площі відведено під готель, пише The Independent.

Хмарочос відкрився в листопаді 2025 року. Басейн розміщений у наскрізному отворі у верхній частині вежі, який нагадує вушко голки. Над ним облаштовано відкритий для відвідувачів оглядовий майданчик, а нижче проходить 300-метровий атріум із терасами та садами, зазначає Dezeen.

Надвисотна вежа на трикутній ділянці

Проєкт розробив архітектор Ях'я Ян, президент і дизайн-директор компанії NORR, яка створила низку відомих споруд Дубая, зокрема готелі Atlantis і Shangri-La. Вежу довелося вписати в трикутну ділянку площею лише 2500 квадратних метрів, що дуже мало для будівлі такої висоти. За словами архітектора, на кондиціювання повітря хмарочос витрачає на 25% менше енергії, ніж подібні будівлі, розповідає CNN.

«Це дуже стиснута ділянка. Це як те, з чим стикаєшся на Мангеттені чи в Лондоні. Обмеження були колосальними, і все ж ми мали змусити це працювати», — розповідав Ян телеканалу ще 2021 року.