На Карельському перешийку розширюють базу для 11 тисяч військових, готуючи її до промислових масштабів підготовки особового складу.

Росія масштабно перебудовує та розширює військову базу в Кам'янці на Карельському перешийку, лише за 60 км по прямій від кордону з Фінляндією. Супутникові знімки Planet Labs фіксують у 2026 році будівельні майданчики у трьох зонах гарнізону, який готують до розміщення до 11 тисяч військових, повідомляє Defense Romania.

Від кінця 1990-х у Кам'янці стояла мотострілецька бригада приблизно з 4400 військових. Нині її перетворюють на 69-ту мотострілецьку дивізію з танками сімейства T-80, штатна чисельність якої має сягнути 11 тисяч осіб. Фактично дивізія ще формується і запланованого складу не досягла.

Розбудова бази є частиною плану Кремля наростити сили на північно-східному фланзі НАТО після вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу. Для цього у 2024 році Росія відновила Ленінградський військовий округ.

Що показують супутникові знімки

Найактивніші роботи тривають у південній частині гарнізону: там знесли дві їдальні, дві казарми та понад десяток ангарів для зберігання й обслуговування техніки, а на їхньому місці почали зводити нові споруди. Про цей будівельний майданчик раніше не писали ні російські, ні західні медіа, наголошує фінська телерадіокомпанія Yle, яка оприлюднила знімки.

Військовий експерт Марко Еклунд, колишній співробітник фінської військової розвідки, припускає, що частина знесених будівель могла давно пустувати. Другий майданчик розташований на захід від траси на Виборг, проте нових споруд там поки небагато. Третій – сучасний центр бойової підготовки з обвалованими стрільбищами.

Кам'янка є головним гарнізоном нової дивізії, тож кількість військових, яких там навчатимуть, лише зростатиме.

«Коли є тисячі чоловіків, вогнева підготовка має бути доволі промисловим конвеєром. Потрібна працездатна сучасна інфраструктура», – переконаний Еклунд.

Табір для фронту і житло для родин

Гарнізон уже працює як центр підготовки військових для війни проти України, а підрозділи 69-ї дивізії воюють, зокрема, на Харківщині. На території бази досі стоїть наметове містечко для тих, хто проходить навчання. Там також добудовують дерев'яну православну каплицю, де, за даними Виборзької єпархії, розмістять меморіальні дошки з іменами загиблих в Україні російських військових.

Паралельно оновлюють житло: восени «Газпром» підключив до газогону 22 багатоквартирні будинки житлового району бази, тобто близько 1600 квартир. Загалом у гарнізоні та його житловому районі мешкає близько 8 тисяч людей: військові та члени їхніх родин.

Реалізацію планів гальмує корупція: навіть за оцінками російських посадовців, приблизно п'ята частина коштів на армійські проєкти зникає. Наприкінці жовтня затримали командира Ленінградської військово-морської бази та офіцера фінансової служби Міністерства оборони за підозрою в хабарництві.