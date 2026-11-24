На глибині 1,5 кілометра вчені створюють детектор DUNE, що вивчатиме нейтрино та розкриє таємницю виникнення матерії після Великого вибуху.

На глибині майже 1,5 кілометра під Південною Дакотою триває будівництво міжнародного експерименту Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), який має з'ясувати, чому Всесвіт узагалі існує. У проєкті беруть участь близько 1800 дослідників з усього світу. Вони вивчатимуть нейтрино, найпоширеніші й водночас найзагадковіші частинки у Всесвіті, повідомляє Večernji list.

Пучок нейтрино запускатимуть із лабораторії Fermilab поблизу Чикаго до підземного центру Sanford (SURF). Частинки пролетять 1300 кілометрів крізь земну кору без жодного тунелю. На старті їх фіксуватиме Ближній детектор, а на фініші — Далекий. Основу Далекого детектора становлять кріостати з приблизно 17 тисячами тонн рідкого аргону, охолодженого до −185 °C. Товща скель над лабораторією захищає чутливі вимірювання від космічного й фонового випромінювання.

Фізики стежитимуть за осциляціями нейтрино, тобто за тим, як ці частинки змінюють свій тип під час руху. Порівнявши поведінку нейтрино й антинейтрино, науковці сподіваються пояснити, чому після Великого вибуху матерія та антиматерія не знищили одна одну повністю. Саме цей невеликий надлишок матерії уможливив появу зірок, планет і життя.

Підземні приміщення планують завершити до 2029 року, детектори — до 2030-го. Перший пучок нейтрино до Південної Дакоти мають запустити 2031 року, після модернізації прискорювача PIP-II у Fermilab.

Кріостати, довші за Boeing 747

Нині бригади Fermilab, CERN і SURF монтують зовнішні конструкції двох кріостатів. Для цього під землю одну за одною спустили частину з 2600 червоних сталевих балок. CERN передав для проєкту понад 6200 тонн сталі й керує проєктуванням та встановленням кріостатів. Таку значну участь в експерименті за межами Європи організація бере вперше. Кожен кріостат має 66 метрів завдовжки, 19 метрів завширшки та 18 метрів заввишки, повідомляє CERN.

Для американської лабораторії, яка приймає колаборацію, цей проєкт є найважливішим. Її керівник Норберт Голткамп переконаний, що результати можуть вийти далеко за межі фундаментальної фізики.

«DUNE — головний пріоритет Fermilab. Уся організація в захваті від того, що ця робота починається. Коли DUNE запрацює, він зможе допомогти нам розширити фундаментальне розуміння Всесвіту, а також, можливо, відкрити двері до нових технологічних досягнень», — заявив Голткамп.

Перегони з Японією

Відповідь на те саме запитання шукає конкурентна команда під керівництвом японських учених. Вони будують детектор Hyper-K і випереджають американський проєкт на кілька років, пише BBC.

«Ми вмикаємося раніше і маємо більший детектор, тож маємо досягти більшої чутливості швидше, ніж DUNE», — наголошує Марк Скотт з Імперського коледжу Лондона, який працює в Hyper-K.

Лінда Кремонезі з Лондонського університету королеви Марії, учасниця DUNE, попереджає, що перемога в цих перегонах ще не означатиме повної картини. «Елемент перегонів є, але Hyper-K поки що не має всіх складників, потрібних, щоб зрозуміти, чи поводяться нейтрино й антинейтрино по-різному», — зазначила вона.