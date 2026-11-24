Астрологиня Арія Гміттер розповіла, для кого з представників східного гороскопу середа стане днем спокою та гармонії.

Чотири знаки китайського зодіаку — Кролик, Коза, Собака та Свиня — у середу, 25 листопада 2026 року, можуть відчути, що життя стає помітно спокійнішим. Такий прогноз дала старша редакторка розділу гороскопів Арія Гміттер, повідомляє YourTango.

За китайською астрологією, середа припадає на День Водяного Півня, який водночас є Днем Отримання. Стихію Води пов'язують із душею та внутрішнім голосом. Енергія Півня робить людей уважнішими й дисциплінованішими, а День Отримання закликає покластися на вищі сили.

Астрологиня переконана, що цього дня названі знаки менше перейматимуться навіть за наявності проблем. «Ці знаки сьогодні усвідомлюють, що потрібне їм приходить без жодних додаткових зусиль», — зазначає Гміттер.

Кролик і Коза: затишок удома та стабільність у фінансах

Для Кролика головне прагнення полягає в затишному домі. За прогнозом, 25 листопада тривала безладна ситуація почне вщухати. Енергія Півня додасть терпіння, а Вода допоможе пливти за течією без тривоги й гніву.

Коза цього року зіткнулася з великими витратами, які викликали страх за власні фінанси. Несподівані видатки в середу, за словами астрологині, вдасться розв'язати, і грошові справи стануть передбачуванішими. Гміттер радить Козі щодня відкладати невелику суму.

Собака і Свиня: особисті межі та час для себе

Собака, за прогнозом, страждає через людину з близького оточення, чиї помилки вдарили і по гаманцю, і по почуттях. Цього дня представник знака вирішить не дозволяти чужій непослідовності визначати стосунки. Він не розриватиме їх, але встановить межі та зосередиться на тому, що може контролювати сам.

Свиня останнім часом багато віддавала іншим і розчаровувалася в рішеннях друзів, які не цінували її час. Астрологиня радить переглянути розклад, знайти час для себе та розподілити зусилля між роботою, дружбою і власними потребами.