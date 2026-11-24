Британські садівники пояснили, чому звичайний засіб для прання ефективно видаляє зелений наліт і чим це безпечніше за мийку високого тиску.

Британські садівничі експерти радять до грудня обробити патіо звичайним пральним порошком, щоб позбутися моху. Він укриває мощення зеленим нальотом, робить його небезпечно слизьким і, за словами фахівців, скорочує строк служби плитки, бо затримує вологу, яка поступово руйнує основу, повідомляє Mirror.

Фахівці компанії Green Thumb наголошують, що братися до справи варто саме восени. Короткий день, постійна сирість і брак сонця створюють для моху ідеальні умови, а опале листя утримує вологу, залишає плями на плитах і сприяє новій хвилі наростання.

Зволікати не слід ще й тому, що з настанням морозних зимових ранків мощення стає значно вразливішим. Найбільше страждають затінені кути та патіо, що виходять на північ і ніколи повністю не висихають. Порошок пропонують як альтернативу дорогій агресивній хімії та довгій роботі з мийкою високого тиску. Цей лайфгак дедалі частіше поширюють користувачі соцмереж.

Перевірка на маленькій ділянці і 10 хвилин очікування

Про те, чому засіб для прання справляється із садовими проблемами, розповів виданню Ideal Home Том Кліффорд із компанії Gardenstone.

«Пральний порошок — ефективний і водночас доступний миючий засіб для видалення плям і очищення садового мощення. Хімічні речовини в пральному порошку ефективно знищують мох і водорості на поверхні плитки, не завдаючи їй шкоди», — зазначає Кліффорд.

Перед обробкою експерт радить винести меблі й підмести патіо. Невелику кількість порошку слід розчинити у великому відрі теплої води та спершу полити лише невелику ділянку, щоб переконатися, що покриття не пошкоджується. Суміш залишають на 10 хвилин, потім м'якою щіткою втирають у плитку, рухаючись від кутів до центру. Наостанок поверхню змивають чистою водою, спрямовуючи її до найближчого стоку.

Утім, метод підходить не для кожного покриття. Порошок також варто тримати подалі від клумб, бо він може зашкодити рослинам.

«Деякі натуральні камені, як-от вапняк, можуть бути особливо делікатними й негативно реагувати на хімічні речовини в пральному порошку», — попереджає Кліффорд. Для вапнякових плит він радить дуже слабкий розчин рідини для миття посуду в теплій воді.

Чи варто взагалі воювати з мохом

Королівське садівниче товариство Великої Британії дотримується іншої думки щодо шкоди від моху. Організація вважає, що мох, водорості й лишайники не руйнують поверхні, на яких ростуть, а натомість підтримують біорізноманіття саду. Прибирати їх радять лише там, де ходять люди, адже на слизькому покритті легко впасти, наголошує RHS.

Товариство переконане, що хімічні засоби не потрібні. Достатньо регулярно чистити поверхню жорсткою щіткою, вибирати мох зі швів гострим інструментом, обрізати рослини, що затіняють ділянку, покращити дренаж і очищати стоки від листя. Якщо ж умови не змінити, наліт усе одно повернеться.