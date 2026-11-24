За перший місяць після втручання зі зменшення шлунка українська реперка втратила 14 кілограмів ваги.

Українська реперка Alyona Alyona за перший місяць після баріатричної операції зі зменшення шлунка схудла на 14 кілограмів. До втручання її вага становила близько 132 кг, а тепер вона важить 118 кг, повідомляє КП.

Першими результатами артистка поділилася в Instagram. Вона зазначила, що зараз їй особливо цікаво стежити за трансформаціями, які відбуваються на всіх рівнях її життя після операції.

Чому співачка обрала хірургію

Про рішення лягти на операційний стіл Alyona Alyona розповіла наприкінці жовтня у відео з лікарняної палати. Вона визнала, що багато років відмовлялася від такого втручання, хоча лікарі неодноразово радили його розглянути. Одним із вирішальних аргументів став досвід подруги, яка важила 140 кг, після операції скинула 70 кг і вже кілька років утримує результат, пише Факти.

Реперка нагадала, що роками відкрито розповідала про спроби скинути вагу: займалася спортом, пробувала різні методики та ін'єкційні препарати. Проте жоден зі способів не дав результату, який вона хотіла б зберегти. В інтерв'ю співачка не раз називала свою мету у 80 кг, але згодом дійшла висновку, що звичайними методами досягти її не вдасться без радикальних компромісів.

«Я зрозуміла, що для того, щоб повністю схуднути, мені довелося б повністю відмовитися від кар'єри, від роботи і присвятити все своє життя схудненню», — наголосила Alyona Alyona.

Артистка розуміє, що її вибір може викликати неоднозначну реакцію підписників. Втім, відступати через можливу критику вона не збирається, адже прагне й надалі працювати та розвиватися.

«Я обираю такий шлях. І мене все одно засудять — мене чи ні. Це мій шлях, я йду ним. Я звикла до того, що я не 100 доларів і не всім подобаюся», — заявила співачка.

Реперка пообіцяла й далі ділитися з підписниками новинами про самопочуття та зміни після операції.