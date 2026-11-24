Михайло Мішустін оголосив про запуск двох суден до 2030 року на тлі нових погроз та інцидентів у Балтійському морі.

Росія витратить 47 млрд рублів (близько 576 млн доларів) на будівництво двох залізничних поромів, які забезпечать безперебійне постачання Калінінградського ексклаву. Про це в понеділок, 23 листопада, оголосив прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, повідомляє HotNews з посиланням на Reuters.

Пороми планують ввести в експлуатацію у 2030 році. Вони курсуватимуть між портом Усть-Луга в Ленінградській області та Балтійськом у Калінінградській області. Основним джерелом фінансування стане резервний фонд Росії.

Своє рішення голова російського уряду пояснив тиском, з яким нібито стикається регіон, затиснутий між Польщею та Литвою.

«Калінінградська область має особливу географію, і через незаконні дії окремих країн порушення логістичних ланцюгів і спроби транспортної блокади ускладнюють роботу тамтешніх підприємств», — заявив Мішустін.

Залежність ексклаву від морського сполучення зросла з 2022 року, коли Литва відповідно до санкцій Європейського Союзу заборонила транзит багатьох товарів, зокрема будматеріалів. Нині морем надходить понад половина вантажів, тоді як у 2021 році ця частка становила лише 8%. Між Калінінградом і портами материкової Росії курсують близько 30 суден, зокрема чотири залізничні пороми.

Сирени вперше за час війни

Заява Мішустіна пролунала після того, як у суботу, 21 листопада, у Фінській затоці дрони атакували російське комерційне судно Sparta II, пов'язане з армією Росії. Воно перевозило вантаж до Калінінграда і загорілося. За оцінкою армії Фінляндії, атаку, ймовірно, здійснила Україна. Того ж дня в ексклаві вперше від початку повномасштабної війни пролунала повітряна тривога. Спершу місцева влада заявила про дрони з боку Литви, проте Вільнюс це заперечив.

За даними моніторингової компанії Repsense, губернатор Олексій Безпрозванних о 19:31 написав, що система оповіщення «відреагувала на підозрілий об'єкт з литовського боку», а фахівці все перевірили і загрози немає. Російські медіа поширили лише першу частину повідомлення: з 48 заголовків, що згадували Литву за перші три години, слова про відсутність загрози залишили тільки два, пише LRT.

«Росії невигідно визнавати, що українські дрони можуть дістатися бази Балтійського флоту. Об'єкт з литовського боку переносить історію в давно підготовлену рамку: "Калінінград в оточенні", "НАТО готує блокаду", "Литва — плацдарм", — наголошує генеральний директор Repsense Миколас Каткус.

Версію про «атаку НАТО» просували англомовні акаунти в X: 355 із 450 таких дописів припали лише на три профілі, зокрема норвезького професора Гленна Дісена, який регулярно співпрацює з RT. Перша заява Литви з'явилася через 4 години 32 хвилини після допису губернатора.

Ядерні погрози довкола ексклаву

Напруга навколо Калінінграда наростала й раніше. У вересні Москва надіслала НАТО ноту з погрозою ядерної ескалації у разі спроби ізолювати ексклав, а 1 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що в разі прямого нападу на Калінінград на столі неминуче опиниться застосування «всієї зброї в арсеналі» країни. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте тоді заявив, що безпосередньої загрози з боку Росії немає, та відкинув ядерну риторику Москви, нагадує Chatham House.