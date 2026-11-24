Біологи пояснили, чому всередині звичайного овоча з'являються паростки та чи безпечно вживати такий продукт у їжу.

Насіння в перестиглому помідорі може прорости ще всередині плоду: розрізавши його, можна побачити замість звичних зернят білі та зелені пагони, крихітні корінці, а іноді й маленькі листочки. Це природне біологічне явище називається вівіпарією, повідомляє KertVár.

Зазвичай проростанню всередині плоду запобігає стан спокою насіння, який підтримує, зокрема, рослинний гормон абсцизова кислота. Коли цей механізм слабшає, вологи всередині томата вистачає, щоб оболонка насінини тріснула і з'явилися корінець та пагін. Ймовірність явища підвищують перестиглість, тривале зберігання, температурні впливи та фізіологічний стан рослини, хоча проростає насіння далеко не в кожному перестиглому плоді.

Проростання не робить помідор отруйним чи зіпсованим. Проте плід із пліснявою, гниллю, неприємним запахом або слизом їсти не можна. Якщо ж томат цілий і виглядає свіжим, паростки варто видалити та не вживати.

Чому це трапляється з помідорами

Слово «вівіпарія» з латини означає «живонародження». Для мангрових дерев це важлива стратегія розмноження, а для більшості рослин такий процес вважають фізіологічним порушенням. До нього схильні сильно одомашнені культури: томати, перець, полуниця, пшениця та кукурудза. Спокій насіння зберігається, поки рівень абсцизової кислоти вищий за рівень гібереліну, і порушується, коли баланс зміщується. Щоб знизити ризик, томати радять збирати до повного дозрівання, швидко вживати та зберігати за кімнатної температури, а не в холодильнику, адже низькі температури можуть сприяти проростанню, повідомляє Центр садівничої освіти Університету Коннектикуту.

Фахівець університетської лабораторії діагностики рослин Нік Гольц закликає не хвилюватися, якщо такий помідор випадково потрапив до рота.

«Наступного разу, коли вам трапиться помідор, наповнений пророслим насінням, не переймайтеся! Смак і текстура можуть виявитися не такими, як ви очікували, але вони абсолютно нешкідливі», — наголошує Гольц.

Із кухні на грядку

Садівниця Університету Коннектикуту Керол Квіш зазначає, що вівіпарія найчастіше виникає в плодах, які тривалий час лежали на кухонному столі. Тепла й волога м'якоть стає ідеальним середовищем для проростання, а в цілому томаті паростки з часом можуть пробитися крізь шкірку. Такий плід можна посадити в ґрунт, і з нього може вирости нова рослина, яка дасть власні плоди, пише The Kitchn.

Пророслі насінини слід обережно перенести в пухкий вологий ґрунт для розсади, не пошкодивши корінців, і тримати в світлому теплому місці. Втім, не всі паростки приживуться, а рослини з насіння магазинних гібридних томатів можуть давати плоди, відмінні від початкових.