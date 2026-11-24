У відомого постановника та його дружини Даніелли Пік народився син. Це вже третя дитина в зірковій родині, яка тепер виховує двох хлопчиків та дівчинку.

Американський режисер Квентін Тарантіно втретє став батьком: у 63-річного постановника та його 43-річної дружини, ізраїльської співачки й моделі Даніелли Пік Тарантіно, народився син, ексклюзивно повідомляє People.

Ім'я новонародженого та дата пологів не уточнюються. Офіційну заяву від імені подружжя оприлюднив представник режисера.

«Квентін Тарантіно та його дружина Даніелла Пік Тарантіно безмежно щасливі повідомити про народження їхньої третьої дитини — хлопчика», — йдеться в заяві.

Пара вже виховує двох дітей: 6-річного Лео, який народився у лютому 2020 року, і 4-річну Адріану, яка з'явилася на світ у липні 2022-го. Тарантіно познайомився з Даніеллою в Ізраїлі 2009 року, коли представляв там один зі своїх проєктів. Згодом вони розійшлися, а приблизно 2016 року знову стали парою. Заручини відбулися влітку 2017-го, а в листопаді 2018 року подружжя побралося на камерній церемонії у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Кіно почекає

Батьківство останніми роками помітно вплинуло на робочі плани режисера. На кінофестивалі Sundance на початку 2025 року Тарантіно розповідав, що не поспішає повертатися до виробництва, а свій час ділить між двома країнами: в Америці він пише, а в Ізраїлі передусім виконує роль тата, повідомляє Variety.

Тоді режисер пояснив, чому відкладає наступну велику роботу. «Ідея вирушати в подорож, коли вони ще надто малі, щоб це зрозуміти, мене не приваблює. Я, мабуть, хочу не братися за будь-який фільм, який зрештою зніматиму, доки моєму синові не виповниться щонайменше шість. Так він знатиме, що відбувається, буде поруч, і це залишиться спогадом на все життя», — сказав Тарантіно.

Утім, без роботи постановник не сидить. Він зізнався, що зараз зосереджений на театрі, який вважає «останнім рубежем», на відміну від сучасного кіно, яке, за його словами, лише кілька тижнів іде в прокаті, а потім одразу потрапляє на стримінгові сервіси.

«Якщо вам цікаво, чим я зараз займаюся, — я пишу п'єсу, і, ймовірно, це буде наступне, що я зроблю. Якщо вона провалиться, я, мабуть, не перетворюватиму її на фільм. Але якщо це буде шалений успіх? Це може стати моїм останнім фільмом», — заявив режисер.