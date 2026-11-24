Експерти пояснили, чи здатна звичайна картопля видалити корозію з кухонного начиння та чому цей спосіб може бути лише частково ефективним.

Картопляне лушпиння разом із харчовою содою може прибрати легку іржу з кухонного металу: чавунних сковорідок, сталевих каструль, деко, ножів, терток і старого начиння. Метод не потребує спеціальних засобів, а лушпиння, яке зазвичай викидають, отримує друге застосування, повідомляє The Coolist.

Щавлева кислота в картоплі нібито розчиняє іржу, а сода діє як м'який абразив, знімаючи залишки, не дряпаючи метал, як це роблять агресивні засоби чи дротяна щітка. Іржаве місце треба присипати тонким шаром соди й накрити лушпинням м'якоттю донизу. Ніж або дрібне начиння можна встромити в розрізану навпіл сиру картоплину. Залишити все на ніч, а зранку відтерти під проточною водою тим самим лушпинням чи половинкою бульби, вмоченою в соду. Для стійких плям додають дрібку крупної солі.

Найважливіший етап, який часто пропускають, — сушіння. Чавун не можна залишати висихати самостійно: його витирають і на хвилину-дві ставлять на теплу конфорку. Потім сковороду змащують тонким шаром олії та запікають близько години при 175°C, щоб відновити захисне покриття. Метод розрахований лише на поверхневу іржу: якщо вона вкрила більшу частину посуду чи залишила глибокі раковини, знадобиться розчин оцту з водою та тонка сталева вата, а сильно пошкоджені речі, можливо, не варто рятувати.

Чи справді працює картопля

Науковці ставлять під сумнів саме хімічну складову трюку. Редактор наукових досліджень America's Test Kitchen Пол Адамс у коментарі Parade порівняв вміст активної речовини в бульбі з популярним промисловим засобом.

«Bar Keeper's Friend містить близько 10 відсотків щавлевої кислоти, тоді як картопля — ближче до 0,05 відсотка. Це приблизно у 200 разів менше — аж ніяк не достатньо, щоб мати ефект», — наголошує Адамс.

За його словами, ефект переважно механічний: картопля дає вологу й слугує зручною ручкою, а основну роботу виконує абразив — крупна сіль. Крохмаль лише утворює з водою пасту, що утримує сіль. Соду Адамс вважає корисним доповненням для жирного посуду: як луг, вона робить жир частково розчинним у воді.

Водночас експерт визнає, що метод має сенс для посуду із захисним шаром, як-от чавуну чи вуглецевої сталі. «Губка зазвичай недостатньо абразивна, щоб збити запечений нагар, а сталева вата руйнує захисний шар», — зазначає Адамс. На сильну іржу чи товсті шари пригорілого жиру такий спосіб, за його словами, не розрахований.