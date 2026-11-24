Зі звичайних шкірок та харчової соди можна приготувати ефективну пасту для чищення посуду, срібла та усунення неприємних запахів на кухні.

Бананову шкірку, яку зазвичай викидають, можна змішати з харчовою содою й отримати пасту для чищення пластикових вазонів, сміттєвих відер і посуду з легкими забрудненнями. Засіб також допомагає позбутися неприємних запахів і не потребує дорогих препаратів, повідомляє Oslobođenje.

Для пасти знадобляться шкірки двох бананів, склянка води та дві чайні ложки соди. Шкірку нарізають невеликими шматочками, подрібнюють у блендері з водою до однорідної маси, після чого додають соду.

Суміш наносять м'якою губкою на поверхню, залишають на кілька хвилин і обережно розтирають. Наостанок залишки прибирають чистою вологою ганчіркою.

Перед обробкою великої площі засіб радять випробувати на непомітній ділянці, щоб переконатися, що він не залишає слідів і не пошкоджує матеріал. Готувати пасту краще безпосередньо перед використанням і саме стільки, скільки потрібно, не зберігаючи залишки на потім.

Як можна помити срібло

Схожу суміш із бананової шкірки та води, але без соди, експерт із прибирання компанії CottageCare Скотт Шредер пропонує використовувати для потьмянілого срібла й нержавіючої сталі. Пасту наносять м'якою тканиною і натирають поверхню, пише Martha Stewart.

«Бананова шкірка містить калій і натуральні олії, які діють як буфер, що допомагає надати блиску», — зазначає Шредер.

Проти запахів у кухні він радить класти подрібнену шкірку на дно сміттєвого відра під пакет і міняти її щоразу, коли виносите сміття. «Вона вбиратиме запахи й додаватиме легкої свіжості», — наголошує експерт.

Внутрішньою стороною шкірки, за словами Шредера, можна також прибрати потертості на взутті та дерев'яній підлозі: натуральні воски допомагають їх усунути, а поверхню потім протирають м'якою тканиною.

Що ховається у шкірці

Науковці давно розглядають бананову шкірку як цінну сировину, а не відходи. Згідно з оглядом досліджень 2022 року, вона містить фосфор, залізо, кальцій, магній і натрій, а найважливішим мінеральним елементом у ній є калій. Шкірка багата на фенольні сполуки з антиоксидантною та антимікробною активністю, її вже застосовують, зокрема, для очищення води, йдеться в публікації на PubMed Central.