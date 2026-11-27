Студія оновила графік прем'єр, попри сумніви Джеймса Кемерона щодо майбутнього франшизи та її вартості.

Disney офіційно внесла четверту та п'яту частини «Аватара» до графіка майбутніх кінопрем'єр: «Аватар 4» має вийти в прокат 21 грудня 2029 року, а «Аватар 5» – 19 грудня 2031 року, повідомляє hvg.hu з посиланням на Collider.

Рішення студії знімає частину сумнівів щодо майбутнього франшизи. Раніше режисер Джеймс Кемерон не був певен, чи захоче повертатися до світу Пандори після фільму «Аватар: Вогонь і попіл». Частину сцен четвертого фільму зняли ще кілька років тому, паралельно з другою та третьою частинами. «Вогонь і попіл» зібрав у світовому прокаті близько 1,48 млрд доларів, що помітно менше, ніж 2,32 млрд доларів, які заробив «Аватар: Шлях води» 2022 року.

Сценарії готові, черга за технікою

Продюсерка Рей Санчіні ще до виходу «Вогню і попелу» на цифрових платформах розповіла, що Lightstorm відмовляється від власної, створеної під замовлення, системи зйомки. Ця система вимагала тривалого навчання для кожного нового співробітника, тому команда переходить на загальнодоступні технології, пише Inverse.

«Зараз ми визначаємося з графіком. Ми наполегливо працюємо над цим: складаємо бюджет, графік, плануємо, вибудовуємо для них новий виробничий процес. Як на нас, ми рухаємося на повній швидкості», – зазначила Санчіні.

Дати прем'єр продюсерка назвала попередніми й висловила сподівання, що їх остаточно затвердять найближчим часом. «У нас є сценарії, вони блискучі», – наголосила вона.

Умова Кемерона

У травні 71-річний Джеймс Кемерон в інтерв'ю The Empire Film Podcast пояснив, за яких умов готовий знімати продовження. Головною проблемою франшизи він назвав фінанси та тривалість виробництва, повідомляє IGN.

«Ми розглядатимемо нові технології, щоб спробувати зробити їх ефективніше. Бо вони жахливо дорогі й забирають багато часу. Я хочу зробити їх удвічі швидше і за дві третини вартості. Це мій критерій», – заявив Кемерон.

За словами режисера, лише на розробку нового підходу до виробництва піде приблизно рік. Бюджет «Вогню і попелу», за даними ЗМІ, становив близько 400 млн доларів, не враховуючи сотень мільйонів, які Disney витратила на маркетинг.