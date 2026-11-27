Disneyland Paris очолив рейтинг найкращих для сімейного відпочинку атракцій Європи на 2027 рік, складений туристичною платформою Trip.com. Парк отримав 4,7 бала з 5 за 4177 відгуками і вже четвертий рік поспіль потрапляє до щорічних списків платформи, повідомляє Euronews.
Друге й третє місця посіли колесо огляду London Eye та екскурсію Warner Bros. Studio Tour London, присвячену зйомкам фільмів про Гаррі Поттера. Загалом Велика Британія забрала половину позицій першої десятки: до неї також увійшли Королівська обсерваторія в Гринвічі, Музей природознавства та Королівські ботанічні сади Кью.
Під час відбору платформа враховувала реальні відгуки клієнтів, популярність продажів протягом року, стабільну якість і своєрідну тематику, а також пошукові запити та тривалість перебування в рейтингах. Сімейними вважали місця, де є умови й сервіси для безпечного, веселого та пізнавального відпочинку.
Перша трійка не змінилася порівняно з рейтингом 2025 року. Тоді до десятки також входили Лондонський зоопарк, LEGOLAND Windsor Resort, Село Санта-Клауса у Фінляндії, мадридський парк Ретіро та музей Madame Tussauds London, свідчать дані Trip.com.
Від каналів Гітхорна до фортеці Белграда
П'яте місце посіло нідерландське село Гітхорн, де немає автомобілів, а люди пересуваються історичними каналами: на каяках, прогулянкових катерах або невеликих електричних човнах. Сьомим став Міський парк у Будапешті з головним дитячим майданчиком площею 13 тисяч квадратних метрів.
Парк Пена в португальській Сінтрі вперше потрапив до рейтингу платформи й посів дев'яте місце. Замикає десятку белградський Калемегдан: пам'ятка культури площею понад 60 гектарів з археологічними об'єктами.
Далі в списку йдуть Кембриджський університет, мюзикл «Король Лев» у Лондоні, аквапарк Siam Park в Іспанії, копенгагенський Tivoli Gardens і Село Санта-Клауса в Рованіємі.
Скільки коштують квитки до лідерів
Disneyland Paris складається з двох парків: Disneyland Park і Disney Adventure World. На відвідування Trip.com радить закласти один-два дні. Одноденний квиток на конкретну дату в січні 2027 року коштуватиме від 87 євро, діти до трьох років проходять безкоштовно.
Оберт 135-метрового колеса огляду London Eye триває близько 30 хвилин, а квиток онлайн для дорослих і дітей коштує 29 фунтів (34,52 євро). Тур студією Warner Bros., де знімали всі вісім фільмів про Гаррі Поттера, у 2027 році коштуватиме від 61 фунта (72,69 євро). Немовлята на London Eye та діти до чотирьох років на студії Warner Bros. проходять безкоштовно.