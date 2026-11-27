Туристична платформа Trip.com оприлюднила рейтинг місць, які отримали найвищі оцінки мандрівників за якість сервісу та умови для дітей.

Disneyland Paris очолив рейтинг найкращих для сімейного відпочинку атракцій Європи на 2027 рік, складений туристичною платформою Trip.com. Парк отримав 4,7 бала з 5 за 4177 відгуками і вже четвертий рік поспіль потрапляє до щорічних списків платформи, повідомляє Euronews.

Друге й третє місця посіли колесо огляду London Eye та екскурсію Warner Bros. Studio Tour London, присвячену зйомкам фільмів про Гаррі Поттера. Загалом Велика Британія забрала половину позицій першої десятки: до неї також увійшли Королівська обсерваторія в Гринвічі, Музей природознавства та Королівські ботанічні сади Кью.

Під час відбору платформа враховувала реальні відгуки клієнтів, популярність продажів протягом року, стабільну якість і своєрідну тематику, а також пошукові запити та тривалість перебування в рейтингах. Сімейними вважали місця, де є умови й сервіси для безпечного, веселого та пізнавального відпочинку.

Перша трійка не змінилася порівняно з рейтингом 2025 року. Тоді до десятки також входили Лондонський зоопарк, LEGOLAND Windsor Resort, Село Санта-Клауса у Фінляндії, мадридський парк Ретіро та музей Madame Tussauds London, свідчать дані Trip.com.

Від каналів Гітхорна до фортеці Белграда

П'яте місце посіло нідерландське село Гітхорн, де немає автомобілів, а люди пересуваються історичними каналами: на каяках, прогулянкових катерах або невеликих електричних човнах. Сьомим став Міський парк у Будапешті з головним дитячим майданчиком площею 13 тисяч квадратних метрів.

Парк Пена в португальській Сінтрі вперше потрапив до рейтингу платформи й посів дев'яте місце. Замикає десятку белградський Калемегдан: пам'ятка культури площею понад 60 гектарів з археологічними об'єктами.

Далі в списку йдуть Кембриджський університет, мюзикл «Король Лев» у Лондоні, аквапарк Siam Park в Іспанії, копенгагенський Tivoli Gardens і Село Санта-Клауса в Рованіємі.

Скільки коштують квитки до лідерів

Disneyland Paris складається з двох парків: Disneyland Park і Disney Adventure World. На відвідування Trip.com радить закласти один-два дні. Одноденний квиток на конкретну дату в січні 2027 року коштуватиме від 87 євро, діти до трьох років проходять безкоштовно.

Оберт 135-метрового колеса огляду London Eye триває близько 30 хвилин, а квиток онлайн для дорослих і дітей коштує 29 фунтів (34,52 євро). Тур студією Warner Bros., де знімали всі вісім фільмів про Гаррі Поттера, у 2027 році коштуватиме від 61 фунта (72,69 євро). Немовлята на London Eye та діти до чотирьох років на студії Warner Bros. проходять безкоштовно.