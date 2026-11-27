Лоукостер скоротив час для випадкового розподілу сидінь, щоб змусити клієнтів частіше купувати платні місця в літаку.

Ryanair тепер призначає місце в літаку пасажирам, які не доплатили за його вибір, лише за три години до вильоту. Раніше місце повідомляли під час онлайн-реєстрації, тобто до 24 годин до рейсу. Компанія таким чином посилює тиск на клієнтів, щоб вони обирали й оплачували місце одразу під час купівлі квитка, повідомляє e15.

Досі незадоволені призначеним місцем пасажири мали достатньо часу, щоб докупити інше. Ryanair розподіляє місця автоматично, але так, щоб люди, які подорожують разом, не сиділи поруч, якщо не доплатять. Вибір місця коштує від 3 євро за звичайне сидіння до 42 євро за найдорожчі місця попереду чи з більшим простором для ніг. Така доплата може перевищувати вартість самого квитка.

Нові правила запрацювали наприкінці жовтня без жодного оголошення. У соцмережах пасажири скаржаться, що лоукостер у такий спосіб знову коригує правила заради прибутку. Один із постійних клієнтів Ryanair розповів, що завжди обирав випадковий розподіл, адже небажаним є лише середнє місце, а якщо воно йому випадало, він міг доплатити за краще в застосунку. Тепер такої можливості немає. «Прибувати в аеропорт без місця — це тривожне відчуття», — поділився він з The Irish Times.

«Очевидно, байдуже, де сидіти»

Авіакомпанія наполягає, що нововведення запровадили в інтересах тих клієнтів, які хочуть обрати конкретне сидіння й отримати на це більше часу.

«Цього літа ми отримали низку скарг, що пасажири не могли забронювати бажане місце в день подорожі, оскільки його вже випадково призначили як безкоштовне за 24 години до вильоту», — йдеться в заяві Ryanair, яку наводить RTÉ.

У компанії додали, що час розподілу безкоштовних місць завжди визначає сама авіакомпанія, а відповідне оновлення правил збіглося з переходом на зимовий розклад. «Пасажири, які обирають безкоштовне випадкове місце, очевидно, не переймаються тим, де сидітимуть, а їхній цифровий посадковий талон автоматично оновлюється за три–чотири години до вильоту — задовго до того, як вони прибудуть в аеропорт чи до виходу на посадку», — наголосили в Ryanair.

Інші змін

У листопаді лоукостер змінив і правила реєстрації. Від 3 листопада безкоштовна онлайн-реєстрація відкривається за 72 години до вильоту, а для пасажирів з оплаченим місцем — за 60 днів. Завершити її, як і раніше, потрібно щонайпізніше за дві години до рейсу, реєстрація в аеропорту коштує 55 євро. Стійки реєстрації та здавання багажу тепер закриваються за 60 хвилин до вильоту, на 20 хвилин раніше, ніж досі.

Практика розсаджування пасажирів, які не доплатили, викликала критику й раніше. Розслідування британської організації захисту споживачів показало, що лише 46% таких клієнтів Ryanair сиділи поруч зі своїми супутниками, тоді як в інших популярних авіакомпаній цей показник сягав 73–85% і більше. Ryanair тоді визнав, що не надає місць біля вікна та проходу пасажирам із випадковим розподілом, бо за них охочіше платять, повідомляє Which?.