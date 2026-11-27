Італійський модний дім планує розширити мережу готелів на Близькому Сході, готуючи до відкриття об'єкти в Хургаді та Ер-Ріяді.

Італійський модний дім Armani розширює готельний бізнес на Близькому Сході. Компанія оголосила про свій перший готель у Єгипті на узбережжі Червоного моря, відкриття якого заплановане на 2030 рік. В Ер-Ріяді вже будується Armani Hotel Diriyah, який має прийняти перших гостей у 2027 році, повідомляє Euronews.

Зараз бренд має два готелі. Armani Hotel Dubai займає кілька поверхів хмарочоса Burj Khalifa і працює з 2010 року, а Armani Hotel Milano відкрився у 2011-му. Обидва проєкти реалізовано разом із бізнесменом Мохамедом Алаббаром, засновником девелоперської компанії Emaar.

У січні 2026 року партнери створили спільне підприємство через приватну інвестиційну компанію Алаббара Symphony Global. Воно отримало світову ексклюзивність на розвиток мережі Armani Hotels & Resorts на 20 років із можливістю продовжити угоду ще на десятиліття. Серед імовірних наступних локацій неофіційно називають Лондон, Париж, Нью-Йорк, Маямі, Бангкок, Сінгапур, Токіо та Мальдіви.

Курорт біля Хургади і готель серед глиняних мурів

Єгипетський об'єкт з'явиться в Marassi Red Sea, курортно-житловому комплексі поблизу міжнародного аеропорту Хургади. На березі моря планують поєднати готель, сервісні апартаменти та обмежену кількість приватних резиденцій під брендом Armani. Інтер'єри виконуватимуть у стилі Armani/Casa, а окремий центр відводиться під оздоровлення та програми довголіття.

Готель у Саудівській Аравії стане частиною масштабного проєкту відновлення історичного району Дірія на околиці Ер-Ріяда. Його центр становить квартал Ат-Турайф із традиційною глинобитною архітектурою, внесений до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Червоне море повертається на радари інвесторів

Прихід Armani збігся з новою хвилею інвестицій на єгипетське узбережжя Червоного моря. У Сома-Бей планують майже подвоїти кількість готельних номерів — з 1,6 тис. до близько 3 тис. за три роки. В Ель-Гуні 86% гостей у першому півріччі приїхали з-за кордону. Водночас на регіон припадає лише частина від 12% продажів нерухомості в категорії «інші райони», тоді як Північне узбережжя забезпечує близько третини національного обсягу, пише EnterpriseAM.

Головною перешкодою для подальшого зростання генеральний директор El Gouna Мохамед Амер вважає транспортне сполучення: регіону досі бракує регулярних цілорічних прямих рейсів з Європи та країн Перської затоки.

«Для міжнародного покупця питання просте: наскільки легко я можу сюди дістатися і як часто можу повертатися?» — наголошує Амер.

Підхід самого бренду до проєктів у різних країнах Джорджо Армані описував в інтерв'ю виданню Interni Magazine, відповідаючи на запитання про те, чи вдається йому враховувати місцеві традиції та спосіб життя.

«Для мене це дуже природний діалог, адже моя естетика походить із постійного зв'язку з іншими культурами, іншими способами мислення про декор, колір, простоту, простір. Я думаю, що суть сучасного полягає саме в цьому прагненні до злиття», — зазначав дизайнер.