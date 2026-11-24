Конгресмени вимагають розкрити, хто наказав обмежити роботу військової мережі, та погрожують Ілону Маску переглядом багатомільярдних державних контрактів.

Демократи в Конгресі США погрожують зупинити державне фінансування систем SpaceX, якщо адміністрація Трампа та Ілон Маск не розкриють, хто наказав обмежити швидкість супутникового зв’язку Starshield в Україні. Майбутній голова комітету Палати представників з розвідки Джим Гаймс надіслав відповідний секретний лист директорові національної розвідки Джею Клейтону, повідомляє 444 з посиланням на CNN.

Гаймс, який очолить комітет у січні, вимагає з’ясувати, чому протягом останніх місяців в Україні сповільнився Starshield, військова версія Starlink. Позиція конгресмена ґрунтується на принципі державного контролю над технологіями, які розробляють за бюджетні кошти.

«Комітет (з розвідки) не може схвалювати фінансування розробки урядових систем, які уряд не контролює повністю», — йдеться в листі.

Окремий лист Гаймс адресував Маску. Він просить пояснити жовтневі зміни в роботі Starshield, уточнити, чи SpaceX ухвалила це рішення самостійно, чи за вказівкою американського посадовця, а також пропонує особисту зустріч. Компанія має державні контракти на мільярди доларів. Це дає законодавцям важіль впливу, однак обмеження фінансування може поставити під загрозу системи, від яких залежить оборона самих США.

13 листопада Володимир Зеленський заявив, що українські військові кілька днів не мають доступу до Starshield. Маск наполягає, що цією системою володіє і керує уряд США, тож обмеження запроваджують військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Водночас The Wall Street Journal стверджує, що обмежити доступ України наказав саме Маск.

Shahed стали недосяжними біля фронту

У Києві перебої вважають масовими. За словами тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка, щоденні тести на різних напрямках п’ятий день поспіль дають однаковий результат. Зокрема, підрозділи Bars, які працюють через Starshield, втратили змогу збивати реактивні Shahed біля лінії зіткнення.

«Станом на сьогодні можу підтвердити, що обмеження діють. Це не поодинокі випадки, вони масові. Через це ми можемо перехоплювати російські реактивні БпЛА лише після того, як вони заходять на підконтрольну Україні територію», — сказав Сєнік Радіо Свобода.

У SpaceX заперечують, що запроваджували обмеження, і посилаються на технічні проблеми. Зеленський таке пояснення відкидає. За його словами, на окупованих територіях термінали не працюють на швидкостях понад приблизно 161 км/год, а це має й політичний вимір.

«Якщо ви запроваджуєте там обмеження, ви вже частково визнаєте тимчасово окуповані території не нашими», — наголосив президент.

Демократи Джин Шахін і Кріс Кунс зажадали від Маска зберегти всі документи та листування щодо обмежень з 1 вересня до 30 листопада.

Під загрозою опинилися й американці

Ще раніше група сенаторів від обох партій на чолі з Шахін і республіканцем Томом Тіллісом звернулася до генерального інспектора Пентагону з вимогою розслідувати жовтневі перебої. Вони хочуть з’ясувати, чи знали про обмеження американські посадовці і чи погоджували їх. Окремо сенатори звертають увагу на те, як збої позначилися на безпеці персоналу США в Україні.

«Нас особливо тривожать випадки, коли американські дипломати, військові та співробітники служб безпеки не змогли дістатися призначених бункерів під час російських авіаударів на тлі повідомлень про збої в обміні розвідданими та системах раннього попередження», — написали сенатори.