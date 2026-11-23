За дев'ять місяців пожертви скоротилися на 200 тисяч євро, оскільки туристи рідше підходять до води після введення збору.

Туристи стали кидати менше монет у римський фонтан Треві після запровадження плати за вхід. За оцінками благодійної організації Caritas Roma, яка збирає гроші з чаші фонтану, у січні-вересні 2026 року пожертви скоротилися майже на 200 тисяч євро порівняно з тим самим періодом 2025 року, повідомляє The Independent з посиланням на Il Messaggero.

Збір у 2 євро діє з лютого. Нерезиденти мають платити, щоб спуститися до чаші фонтану з 9:00 до 22:00, адже влада намагається впоратися з натовпами. Увечері прохід безкоштовний, як і огляд пам'ятки з площі над нею. Туристична традиція передбачає, що монета, кинута через плече у воду Треві, гарантує повернення до Рима.

Директор Caritas Roma Джустіно Трінча в коментарі Il Messaggero пов'язує спад надходжень із новими правилами відвідування.

«Закриття прямого доступу до фонтану Треві може бути одним із чинників», — зазначив Трінча.

Остаточна картина буде відома пізніше. Іноземну валюту, зокрема долари, фунти та єни, ще не підраховано, ці дані оприлюднять наприкінці року. Втім, у благодійників уже є попередній прогноз.

«З огляду на нинішні тенденції ми оцінюємо падіння обсягу монет у межах 10–15%», — додав директор Caritas Roma.

Міська рада натомість фіксує нові надходження: лише за перший місяць плата за вхід принесла 435 194 євро. За оцінками посадовців, щороку ця ініціатива може давати місту додаткові 6,5 млн євро.

На що йдуть монети з Треві

Згідно з угодою між мерією Рима та Римською дієцезією, всі зібрані з фонтану кошти Caritas спрямовує на допомогу найвразливішим мешканцям міста. За чотири роки суми зростали: близько 1,43 млн євро у 2022 році, пік майже 1,97 млн у 2023 році і 1,86 млн у 2025 році, йдеться у звіті Caritas Roma.

Найбільша стаття витрат, від 28 до 32% щороку, припадає на подолання продовольчої бідності. Соціальні їдальні щороку видають у середньому 317 тисяч порцій приблизно для 12 300 людей, а шість соціальних магазинів обслуговують близько 1 700 родин.

Решту грошей спрямовують на медичну допомогу для 3 500 пацієнтів на рік, притулки, де щороку знаходять дах над головою 1 600 людей, освітні програми для дітей і підлітків, а також на боротьбу із самотністю. Частка останнього напряму зросла з 7% у 2022 році до 23% у 2025 році, тобто до понад 435 тисяч євро.