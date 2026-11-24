Міністри оборони Євгеній Хмара та Вес Стрітінг підписали угоду про масштабування випуску перевірених у бою безпілотників для Сил оборони України.

Україна та Велика Британія домовилися про виробництво українських ударних дронів середньої та великої дальності на британських заводах. Лондон профінансує випуск, а готові апарати надходитимуть до Сил оборони України. Відповідні домовленості в Києві підписали міністри оборони двох країн Євгеній Хмара та Вес Стрітінг. Назви моделей, обсяги замовлення і терміни перших поставок не розголошуються, повідомляє Defence24.

За словами Хмари, для виробництва обрали українські конструкції, які вже пройшли перевірку в бою. Запуск ліній у Британії має пришвидшити поставки українським підрозділам.

«Ми запускаємо проєкти, які посилюють спроможності обох наших країн і пришвидшують розвиток наших оборонних індустрій. Україна має ефективні оборонні рішення та безцінний досвід боротьби з ворогом. Ми поєднуємо їх із виробничими можливостями Сполученого Королівства, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони», — наголосив Хмара, слова якого наводить Міністерство оборони України.

Ракети проти реактивних «шахедів»

Окремо сторони обговорили прискорення поставок легких багатоцільових ракет LMM з британських запасів. Лондон одним із перших передав Україні частину таких ракет, а власні запаси поповнить із майбутніх поставок. Хмара вважає ці засоби критично важливими для протидії реактивним дронам типу Shahed. Ще однією темою переговорів стала модернізація ракет українського виробництва та посилення далекобійних спроможностей.

Зимовий пакет на 500 мільйонів фунтів

Візит Стрітінга, другий на посаді міністра, відбувся після оголошення британського пакета військової допомоги на 500 млн фунтів. З них 240 млн фунтів спрямують на понад тисячу зенітних ракет із пусковими установками та більш ніж десяток радарів, а 260 млн — на понад тисячу ударних дронів великої дальності, морські, логістичні й розвідувальні безпілотники, засоби зв’язку та РЕБ. Понад 80% коштів другої частини мають витратити в британських компаніях, повідомляє уряд Великої Британії.

Під час зустрічі з британською делегацією Володимир Зеленський подякував за допомогу, яку Лондон спрямував Києву напередодні холодів.

«Ми також вдячні за ваш зимовий пакет. Ідеться не про слова. Ідеться про реальні кроки для зміцнення насамперед нашої армії і, звісно, цивільних», — зазначив президент.

Британський міністр, своєю чергою, пов’язав підтримку України з безпекою власної країни та з масованими ударами Росії по енергетиці й водопостачанню.

«Фронт України — це наша лінія фронту за свободу й демократію. Путін не просто намагається зруйнувати мости, він намагається зламати дух українського народу. Ми єдині в підтримці України й не підведемо вас», — заявив Стрітінг.