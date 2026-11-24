Навіть якщо хлібниця виглядає чистою, у ній можуть залишатися спори цвілі. Фахівці пояснили, як правильно доглядати за місцем зберігання випічки.

Щоб хліб у хлібниці не вкривався пліснявою вже за два дні, її варто раз на тиждень мити розчином оцту й води. Він прибирає крихти та спори цвілі, які залишаються всередині навіть після того, як зіпсований буханець давно викинули, повідомляє Deccoria.

Висока температура в печі знищує спори, які були в борошні, тож на свіжоспеченому хлібі їх немає. Нові потрапляють на скоринку з повітря, ножа або стінок хлібниці. Їх не видно, тому хлібниця може виглядати чистою, хоча кожен наступний буханець контактує з ними одразу. Цвіль розвивається у вологому середовищі, а найбільше пари потрапляє всередину разом із неостиглим хлібом або хлібом у поліетиленовому пакеті.

Для розчину знадобляться 2 ложки спиртового оцту на склянку води. Оцет є харчовим продуктом, тому ним можна безпечно протирати хлібницю зсередини. Спершу треба витрусити крихти, потім протерти дно, стінки й кришку добре відтисненою ганчіркою, окремо почистити кути, наприклад, щіткою, витерти все насухо й залишити хлібницю відкритою до повного висихання.

Крихти радять витрушувати кожні кілька днів. Якщо хліб усе ж запліснявів, хлібницю слід помити одразу, а зіпсований буханець перед викиданням щільно загорнути в пакет, адже цвіль росте й у смітті та може поширюватися кухнею.

Де хліб зберігається довше

Найдовше хліб зберігається там, де надлишок пари може виходити назовні: у дерев'яній, керамічній чи глиняній хлібниці з неглазурованою кришкою або в металевій з вентиляційними отворами. У герметичному пластиковому контейнері цвіль з'являється швидше. Холодильник для хліба не підходить: у холоді він черствіє навіть ушестеро швидше, ніж за кімнатної температури. Виняток становлять спекотні й вологі дні, коли білий пшеничний або тостовий хліб можна ненадовго охолодити.

Подібної думки дотримуються й американські фахівці. Доцентка харчових наук Університету штату Колорадо Шарлін Ван Бюйтен підтверджує, що холодильник може затримати появу цвілі, але водночас прискорює черствіння, оскільки крохмаль кристалізується й виштовхує воду з м'якушки, пише TODAY.

«Нижчі температури сприяють швидшій кристалізації крохмалю, тоді як нижча відносна вологість, як зазначає Пол Голлівуд, допомагає витягувати вологу з хліба», — наголошує Ван Бюйтен.

Засновник нью-йоркської пекарні Breads Bakery Гаді Пелег теж не довіряє холоду і пропонує простіший спосіб зберігання.

«Я вважаю, що найкращий спосіб — тримати його в тому пакеті, в якому він був куплений, — паперовому, — у хлібниці за кімнатної температури», — радить Пелег.