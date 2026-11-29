Блогер провів експеримент, щоб з'ясувати, чи здатні кульки підтримувати воду в рідкому стані взимку, та назвав небезпечну альтернативу.

Плаваючі м'ячики для пінг-понгу в напувалці можуть уберегти воду для курей від замерзання взимку. Таку пораду, посилаючись на низку експертів, дає французьке видання: легкі кульки рухаються від вітру або коли птахи п'ють, а вода в русі замерзає повільніше, ніж стояча, повідомляє Mon jardin ma maison.

Водночас автори застерігають від іншого популярного способу: додавання у воду солі. Птиця чутлива до її надлишку, тож навіть невеликі дози, які регулярно потрапляють у напувалку, можуть спричинити розлади травлення, зневоднення та інші проблеми зі здоров'ям. Безпечнішими альтернативами видання називає часту заміну води, утеплені напувалки та розміщення їх у місці, захищеному від холоду й вітру.

Експеримент на терасі

Ефективність методу з м'ячиками вже перевіряли на практиці, і результат виявився негативним. Автор американського блогу Ренді провів контрольований дослід. Він налив по 1,9 л води у три пластикові відра й у два з них поклав по три м'ячики. В одному відрі він пальцем імітував клювання курей, а третє лишив контрольним, без м'ячиків, повідомляє Randy's Chicken Blog.

На старті вода в усіх ємностях мала близько 9,5 °C. Через півтори години тонка кірка з'явилася в одному з відер із м'ячиками, через дві години лід був уже в усіх трьох, а через 2,5 години всі ємності вкрилися суцільним шаром криги. Температура в них знижувалася з подібною швидкістю.

Блогер не заперечує, що турбулентна вода справді замерзає повільніше: саме тому струмки течуть, коли сусідні озера вже скуті кригою. Сумнів у нього викликає масштаб, адже кілька кульок навряд чи здатні так само перемішати воду в напувалці.

«Науково обґрунтовано, але в такому застосуванні — не дуже», — наголошує Ренді.

Готуючи матеріал, він проаналізував 15 публікацій, які радять цей спосіб. Лише троє авторів стверджували, що випробували його самі, і навіть вони описували результат як нестабільний або незначний. За спостереженням блогера, схожі формулювання в багатьох текстах свідчать, що ідею здебільшого просто переписували одне в одного.