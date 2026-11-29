Іспанське видання 20minutos запропонувало головоломку, де ряд 5, 3, 15, 4, 60, 5 вимагає нестандартного підходу до обчислень.

Іспанське освітнє видання запропонувало читачам знайти число, яким продовжується ряд 5, 3, 15, 4, 60, 5. Правильна відповідь — 300, а щоб її отримати, потрібно помітити зв'язок не між сусідніми числами, а між кількома членами послідовності, повідомляє 20minutos.

Ряд виглядає хаотично: числа то зростають, то різко зменшуються. Тому звичний підхід, коли шукають різницю між сусідніми елементами, тут не допомагає.

Автори завдання радять перевіряти кілька варіантів, перш ніж робити висновок. "Не всі числові послідовності підкоряються одній операції між сусідніми членами", — наголошують укладачі головоломки. Якщо відповідь не знаходиться одразу, вони пропонують зіставити між собою кілька елементів ряду.

Такі задачі, за словами авторів, тренують логічне мислення, уміння бачити закономірності та рахувати в умі.

Множення замість різниці

Закономірність помітна вже на перших трьох числах: добуток першого й другого дає третє, адже 5 × 3 = 15. Далі правило повторюється: третє число, помножене на четверте, дає п'яте, тобто 15 × 4 = 60.

Окремо видання звертає увагу на множники, які з кожним кроком зростають на одиницю: спочатку 3, потім 4, а далі 5. Тож шосте число ряду і є наступним множником.

Отже, сьоме число отримують, перемноживши два останні відомі члени: 60 × 5 = 300. На думку авторів, задача нагадує, що аналізувати послідовність варто з різних боків, а не обмежуватися лише відніманням.