Популярний продукт здатний викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, від загострення виразки до стрибків тиску.

Квашена капуста, яку цінують за смак і користь для здоров'я, підходить не всім: її не рекомендують людям із рефлюксом, виразковою хворобою шлунка, синдромом подразненого кишківника та непереносимістю гістаміну, повідомляє Express Bydgoski.

Головний ризик пов'язаний із високою кислотністю продукту. У людей із підвищеною кислотністю шлунка, гастритом або виразкою квашена капуста може посилювати печію, рефлюкс і відчуття печіння.

Людям із чутливою травною системою, зокрема із синдромом подразненого кишківника, капуста може спричиняти здуття, гази та біль у животі, особливо якщо її їсти у великій кількості. Ще одна група ризику — люди з непереносимістю гістаміну: квашені продукти містять його багато, а він може викликати алергічні реакції, мігрені та висипання.

Обережність із тиском і ліками

Американські дієтологи також радять відмовитися від квашеної капусти людям з непереносимістю гістаміну та алергією на капусту. Окрема пересторога стосується тих, хто стежить за тиском: одна чашка продукту містить 939 мг натрію, пише EatingWell.

«Реакції можуть включати дискомфорт у травленні, головний біль або здуття. Людям, які дотримуються дієти з низьким вмістом натрію або мають високий тиск, також слід бути обережними через високий вміст солі», — попереджає дієтологиня Джессі Вонг.

Через вміст тираміну квашена капуста може бути протипоказана пацієнтам, які приймають інгібітори моноаміноксидази — препарати, що їх призначають при тривожних розладах, депресії, обсесивно-компульсивному розладі та хворобі Паркінсона. Таким людям варто порадитися з лікарем, перш ніж регулярно вживати продукт.

Кому капуста на користь

Для більшості людей квашена капуста безпечна та корисна: чашка продукту містить 4 г клітковини, а також вітамін C, вітамін K, фолат і пробіотики, які підтримують здоров'я кишківника та імунітет. Найбільше корисних бактерій зберігається в капусті з холодильника, тоді як пастеризація в консервах їх знищує.

Тим, хто лише починає їсти квашену капусту, фахівці радять обмежитися однією-двома столовими ложками, щоб травна система встигла адаптуватися, і зважати на індивідуальну реакцію організму, перш ніж вживати її щодня.