У провінціях Ляонін та Хунань виявили поклади, вартість яких оцінюють у 300 млрд доларів, проте міжнародні експерти ставлять ці цифри під сумнів.

Китай повідомив про найбільше відкриття золота з 1949 року. За офіційними оцінками, родовище Даданґоу в провінції Ляонін містить понад 1400 тонн металу, а разом із золотоносним полем Ваньгу в провінції Хунань теоретична вартість запасів наближається до 300 млрд доларів, повідомляє CHIP.pl.

Лише Даданґоу теоретично може принести до 165 млрд доларів. Реальний прибуток залежатиме від витрат на видобуток і переробку руди, а також від частки металу, яку вдасться вилучити. Дослідження показують, що на цьому родовищі можна отримати від 65% до 91% золота, яке міститься в руді.

У Ваньгу геологи ще два роки тому виявили понад 40 золотоносних жил із приблизно 300 тоннами металу на глибині до 2000 метрів. Подальше моделювання дало змогу припустити, що з урахуванням глибших шарів ресурси можуть перевищувати 1000 тонн, тобто близько 115 млрд доларів. Втім, ця оцінка лишається прогнозом і потребує підтвердження новими свердловинами.

Величезні обсяги, бідна руда

Даданґоу відкрила компанія Liaoning Fifth Geological Brigade. Науковці класифікують його як надвелике родовище з низьким вмістом золота: зазвичай від 0,3 до 1 грама на тонну руди, в окремих пробах до 3 грамів. Перевагами родовища є неглибоке залягання та прості умови збагачення й металургійної переробки. Автори дослідження пропонують виділити окремий «даданґоуський тип» родовищ, що може допомогти в пошуку подібних покладів на сході Ляоніну, пише China Mining Magazine.

Скептицизм Всесвітньої ради золота

Ще у 2024 році, коли Геологічне бюро провінції Хунань заявило про понад 35 млн унцій золота під полем Ваньгу, у Всесвітній раді золота (WGC) поставилися до цього стримано. Старший ринковий стратег організації Джон Рід поставив під сумнів масштаб знахідки, повідомляє Mining.com.

«Потенційний ресурс у 1000 тонн звучить радше як побажання. Цифра у 300 тонн видається обґрунтованішою, можливо, це передбачуваний або виявлений ресурс. Щоб перетворити це на запаси, знадобиться значно більше буріння», — зазначив Рід.

Експерт наголошує, що китайські стандарти звітності щодо корисних копалин не відповідають міжнародним, тому незалежна перевірка є критично важливою. Родовища на глибині 2–3 тисячі метрів трапляються рідко, а їхня розробка ускладнюється високою температурою, сейсмічними ризиками й великими витратами.

«Навіть якщо це підтвердиться, на запуск видобутку на такому родовищі підуть роки», — попереджає Рід.

За його оцінкою, шахта з видобутком 15–30 тонн на рік забезпечила б лише близько 1% світової пропозиції золота, яка становить приблизно 3600 тонн щороку. Водночас для Китаю, найбільшого виробника золота у світі, де видобуток останнім часом скорочується, такі відкриття можуть допомогти переломити цю тенденцію.