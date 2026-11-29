Французькі дослідники вперше довели зв'язок між площею плісняви в житлі та ризиком виникнення активних нападів хвороби у дорослих.

Цвіль у житлі, навіть на найменшій площі, пов'язана з вищим ризиком астми в дорослих. Такі висновки французького дослідницького проєкту MOLDASTH, у якому проаналізували дані 28 596 учасників CONSTANCES, найбільшої когорти дорослого населення Франції. Наявність плісняви асоціювалася з активною астмою (напад, симптоми або лікування за останні 12 місяців) і вищим балом симптомів, повідомляє Futura-Sciences.

Зв'язок між площею цвілі та астмою в дорослих встановили вперше. У 2016 році Національне агентство санітарної безпеки Франції (Anses) визнало доказовою роль цвілі у виникненні астми лише в дітей, а щодо дорослих дані були менш переконливими. Нові результати не залежали від типу житла (квартира чи будинок) і статі учасників. Дослідники також з'ясували, що в цьому механізмі задіяне запалення типу T2, характерне для алергічної астми.

Проблема поширена: у 2019 році 22% учасників когорти повідомляли про цвіль удома, майже 2% мали плісняву на площі понад один квадратний метр. За даними національної кампанії CNL2 2020–2023 років, цвіль є у 24% основних осель. У ванних кімнатах вона трапляється вдвічі частіше, ніж у спальнях, кухнях чи вітальнях.

Вина будівель, а не мешканців

Цвіль частіше з'являється в оселях, які пережили затоплення, мають сліди вологи або які важко чи дорого опалювати. Наявність вентиляції, навпаки, знижує ризик. Близько половини учасників, у яких площа плісняви перевищувала 3 м², скаржилися на труднощі з опаленням, тоді як серед тих, у кого видимої цвілі не було, таких виявилося лише 10%. Більш вразливими є орендоване житло й будинки в неблагополучних кварталах.

Регулярне провітрювання, яке радять фахівці (щонайменше 10–15 хвилин на день, навіть узимку), не здатне компенсувати конструктивні вади оселі: погану вентиляцію, утеплення та опалення.

«Поява цвілі є результатом складних взаємодій між будівлею, кліматичними умовами та контекстуальними й індивідуальними характеристиками і не може зводитися лише до індивідуальної поведінки», — наголошують епідеміологиня Inserm Рашель Надіф і представниця Anses Марго Санчес. Вони переконані, що площу ураження варто систематично враховувати під час оцінювання житла.

Загроза, якої не видно

Реальні масштаби проблеми можуть бути більшими. Інженер Науково-технічного центру будівництва Франції (CSTB) Стефан Мулара розробив індекс грибкового забруднення, який виявляє активну цвіль за летючими сполуками навіть без видимих слідів. Завдяки цьому методу встановили, що 37% французьких осель мають проблеми з вологою та/або цвіллю. Приховані осередки часто розташовуються за настінними покриттями, під підлогою або у вентиляційних системах, пише Maison Saine.

Всесвітня організація охорони здоров'я ще у своїх настановах 2009 року називала частіші респіраторні симптоми, алергії та астму найважливішими наслідками вологості й цвілі в приміщеннях. Головним засобом захисту там визначено запобігання тривалій вологості та росту мікроорганізмів на поверхнях і в конструкціях будівель, йдеться в документі ВООЗ.