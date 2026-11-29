16-річний гімназист виявив 250 грамів золота та бронзові сокири віком 3300 років, проте отримав лише десяту частину від оціночної вартості металу.

Шістнадцятирічний гімназист із чеського міста Млада-Болеслав знайшов скарб віком близько 3300 років: золоті спіралі та бронзові сокири. Хлопець передав знахідку фахівцям, але отримав за неї лише 10 тисяч крон, що становить десяту частину тодішньої оцінки самого золота, повідомляє Nespěchej.cz.

Адам Коут, учень гімназії імені доктора Йозефа Пекаржа, співпрацював із місцевим музеєм і брав участь в археологічних дослідженнях. У середині квітня 2007 року він вирушив із металошукачем на пагорб у Младоболеславському районі, де, за його даними, колись могли бути середньовічні монети. Натомість у землі виявилися значно давніші предмети.

Спершу школяр натрапив на одну бронзову сокиру, згодом ще на три та на вісім спіралей із золотого дроту. Дев'яту спіраль він відкопав уже разом з археологом Філіпом Красним під час подальших розкопок.

«Спочатку я знайшов лише одну сокиру і страшенно зрадів; коли знайшлися інші предмети, я думав, що сплю», — згадував Коут.

Чверть кілограма золота

Фахівці датували скарб межею середньої та пізньої бронзової доби. Дев'ять спіралей разом важать близько 250 грамів. Золото не було перетворене на монети чи звичні прикраси: це дріт, скручений у спіралі та клубочки з кінцями у формі гранчастих стрижнів. Менші спіралі могли слугувати, наприклад, прикрасами для волосся.

За словами Красного, це найбагатший доісторичний скарб, знайдений у регіоні на той час. Вартість золота оцінили приблизно у 100 тисяч крон, хоча історичне значення знахідки грошима не виміряти. Археологи також з'ясували, що на місці, ймовірно, існувало укріплене доісторичне поселення, тож точну локацію не розголошують.

Десята частина ціни металу

Коут тоді відкрито висловив невдоволення. У розмові з журналом Keltoi він припустив, що в суспільстві жага майна переважає над історичною свідомістю, а сучасну людину більше цікавить теперішнє й майбутнє, ніж минуле, пише Boiohaemum.

«Держава присуджує таку низьку винагороду, що знахідця це радше демотивує – на чорному ринку він отримає за доісторичні артефакти набагато більше, ніж за передачу державі, і то з мінімальним ризиком покарання», — наголошував школяр.

Згодом підхід до чесних знахідців у Чехії суттєво змінився: деякі країни почали виплачувати надзвичайні винагороди з урахуванням історичної цінності знахідок. Так, у 2016 році анонім отримав 2 млн крон за скарб денаріїв кінця X століття біля села Хишть, а у 2023-му Пардубицький край присудив 560 тисяч крон людині, яка знайшла понад 7 тисяч монет XVII століття. У краї пояснили, що вищими виплатами хочуть заохотити людей передавати цінності фахівцям, а не продавати їх самостійно.