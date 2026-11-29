Поєднання спецій може значно підвищити засвоєння корисних сполук, проте дієтологи радять не перебільшувати з концентрацією добавок.

Чорний перець може приблизно у 20 разів підвищити засвоєння куркуміну, головної активної речовини куркуми. Регулярне вживання цієї пари здатне посилити її потенційну користь для здоров'я. Ключову роль відіграє піперин, який гальмує перетворення та виведення куркуміну з організму, повідомляє Mondo Sanità.

Сам по собі куркумін погано розчиняється у воді, слабко проходить крізь кишкову стінку й швидко метаболізується в печінці. Найчастіше цитують дослідження 1998 року: у восьми здорових добровольців 20 мг піперину разом із 2 г куркуміну збільшили його біодоступність на 2000%. Утім, ідеться про одноразовий прийом високих доз на дуже малій вибірці, тож автоматично множити на двадцять усі ефекти спеції не можна.

Користь залежить від систематичності, адже куркумін впливає на процеси, що розвиваються з часом. Огляд 2026 року, який охопив 19 рандомізованих досліджень, зафіксував покращення низки запальних, оксидативних і кардіометаболічних показників за доз 500–1500 мг куркуміну та 5–15 мг піперину на добу. Найпереконливіші дані стосуються зменшення болю та скутості при артрозі колінного суглоба.

Водночас концентровані добавки з піперином потребують обережності: перець може змінювати метаболізм ліків, зокрема антикоагулянтів, препаратів від діабету й тиску, імуносупресорів. Зафіксовано й рідкісні випадки ураження печінки, переважно від форм із підвищеною біодоступністю. Кулінарна куркума містить лише 2–5% куркуміноїдів, тому її не можна прирівнювати до капсул.

Без перцю теж не марно

Частина фахівців застерігає від надмірної фіксації на поєднанні спецій. Речниця Академії харчування та дієтології США Монік Річард переконана, що куркума корисна й без перцю, а жиророзчинний куркумін добре засвоюється разом із горіхами, насінням та оливковою олією, пише Verywell Health.

«Нашому організму трохи легше використовувати активні сполуки куркуми в парі з піперином, але вона все одно буде корисною, хоч як ми її споживаємо», — зазначає Річард.

Професорка Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Чжаопін Лі припускає, що основну користь прянощі можуть давати через вплив на мікробіом кишківника, а не через всмоктування в кров. Її дослідження 2019 року показало, що кулінарні дози суміші спецій змінюють склад кишкової мікрофлори, хоча куркуму окремо тоді не вивчали.

«Їжте чорний перець, їжте [куркуму] скільки завгодно. Якщо ж ні, можливо, вам не варто хвилюватися, бо кожна з них окремо може вам допомогти, навіть якщо вони насправді не всмоктуються», — наголошує Лі.