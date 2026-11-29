Міністерство сільського господарства США пояснило, як уникнути «опіку морозом» та зберегти смак продуктів, які довго зберігаються в морозильній камері.

Міністерство сільського господарства США (USDA) радить перед заморожуванням обгортати м'ясо щільною алюмінієвою фольгою поверх магазинної упаковки. Так продукт краще захищений від «опіку морозом», через який він висихає й втрачає смак, повідомляє Maison & Travaux з посиланням на видання Cronista.

Після кількох тижнів у морозильнику на м'ясі можуть з'явитися сірі або бурі плями. Причина в сублімації: кристали льоду на поверхні перетворюються на пару, минаючи рідку фазу. Через це м'ясо пересихає, а контакт із киснем змінює його колір і смак.

Знімати заводську упаковку не потрібно. Пакунок слід повністю загорнути у великий аркуш міцної фольги, ретельно загнувши краї й не залишивши жодного отвору для повітря. Альтернатива фользі — спеціальні пакети для заморожування: перед закриттям із них треба випустити якомога більше повітря. Звичайні пластикові пакети для цього не підходять.

Чому магазинної упаковки замало

В Інспекції з безпеки харчових продуктів USDA (FSIS) уточнюють, що заморожувати м'ясо чи птицю в супермаркетній упаковці безпечно, проте вона пропускає повітря. Якщо продукт не планують використати протягом одного-двох місяців, відомство радить додатково загорнути його в герметичну щільну фольгу або спеціальний папір для морозилки, повідомляє FSIS USDA.

Які матеріали справді захищають від висихання

Автор проєкту Food Lab Кенджі Лопес-Альт зауважує, що більшість побутових пластикових обгорток повільно, але пропускають повітря й водяну пару. Тому навіть кілька шарів не гарантують захисту, особливо для пісної дичини з великою відкритою поверхнею, пише Popular Science. Найкращим варіантом експерт вважає товсті вакуумні пакети або пакети із застібкою, призначені для морозилки.

«Якщо у вас немає вакуумного пакувальника, допомагає щільне загортання у фольгу, а потім у харчову плівку. Основну роботу як бар'єр для вологи виконує фольга. Плівка потрібна переважно для того, щоб запобігти протіканню під час заморожування й розморожування та щоб фольга щільно прилягала», — зазначає Лопес-Альт.

Національний центр домашнього консервування США також попереджає, що легка побутова фольга для заморожування не годиться. Щільну фольгу легко порвати чи проколоти, тому її варто додатково чимось обгортати.