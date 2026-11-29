Цей бюджетний лайфхак допомагає захистити меблі від плям та вологи, проте фахівці попереджають про певні нюанси використання матеріалу.

Фахівці з прибирання радять застеляти дно кухонних шухляд аркушем алюмінієвої фольги. Цей прийом захищає меблі від плям, вологи й запахів, а також скорочує час на прибирання, повідомляє The Coolist.

Днища шухляд часто виготовляють із ДСП або тонкої фанери з ламінованим покриттям. Пляшка олії, що протікає, банка меду чи мокре приладдя можуть залишити на них плями, спричинити набухання або стійкий запах. Фольга стає бар'єром між шухлядою та її вмістом.

Прибирання також спрощується: шухляду не потрібно спорожняти й відтирати кутки, досить вийняти аркуш, витрусити крихти й покласти новий. Фольга не вбирає воду, тому захищає деревину біля мийки чи посудомийної машини, де вологість вища. Лайфхак поширився в соцмережах, адже він дешевий, займає кілька хвилин, а результат видно одразу.

Перед укладанням шухляду слід очистити й повністю висушити. Фольгу відрізають трохи більшою за дно і загинають краї, щоб утворився неглибокий лоток. Для важких предметів краще взяти щільнішу фольгу. Міняти її варто, коли вона порвалася або забруднилася; у шухлядах, якими користуються найчастіше, приблизно раз на місяць. Найкраще прийом працює там, де зберігають олію, спеції, продукти для випічки, а також під кавоваркою.

Чого від фольги не варто чекати

Твердження, що фольга відлякує комах чи відбиває тепло, не мають надійних доказів. Вона рветься й мнеться, тож погано підходить для шухляд зі столовими приборами. Мийний силіконовий або гумовий килимок виконує ту саму функцію довше і без одноразових матеріалів.

Схожий прийом, коли фольгою застеляють полиці холодильника, фахівці з прибирання оцінюють стримано. Усі троє опитаних експертів погодилися, що є кращі способи підтримувати чистоту, пише Yahoo.

«Я не вважаю це ефективним. Наприклад, якщо у вас невеликий розлив або протікання з контейнера з фруктами, фольга не вбере рідину. Вона просто стече з країв, якщо ви не будете обережні», — зазначає Ронда Вілсон, провідна прибиральниця FreshSpace Cleaning.

Алекс Варела з Oakville Maids додає, що фольга не захищає від плісняви й бактерій, а аркуші однаково доводиться регулярно знімати й замінювати. Експерти також звертають увагу на неміцність матеріалу.

«Підкладка з фольги не завжди зменшує обсяг прибирання. Якщо фольга порветься і затримає розлите під собою, прибирати доведеться вдвічі більше», — попереджає Майк Лейсі, співвласник Molly Maid of Central Prince George's County.

Тим, хто все ж хоче спробувати, фахівці радять спершу ретельно вимити холодильник і не перекривати вентиляційні отвори, залишаючи 2,5–5 см від країв полиць. Раз на тиждень варто перевіряти, чи не збирається під фольгою волога. Для страв із соусами та рідиною Вілсон пропонує мийний піддон із високими бортиками.