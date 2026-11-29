Система від EVE Energy вміщується у шестиметровий контейнер та здатна забезпечити енергією дата-центри штучного інтелекту або стабілізувати цілу електромережу.

Китайський виробник акумуляторів EVE Energy представив на виставці RE+ 2026 у Лас-Вегасі систему накопичення енергії 1P 5MWh ESS. Вона вміщується у стандартний шестиметровий морський контейнер і зберігає 5 МВт·год електроенергії. Цього теоретично вистачило б іспанському домогосподарству майже на два роки, повідомляє La Razón.

Попри гучну назву «батарея апокаліпсису», це не побутовий пристрій. Йдеться про інфраструктуру для стабілізації електромережі та живлення дата-центрів штучного інтелекту. Порівняння з житлом лише ілюструє масштаб: 5 тис. кВт·год проти приблизно 2637 кВт·год, які іспанська оселя споживає за рік. Реальну цифру зменшать втрати на перетворення та енергія, потрібна для роботи самої системи.

Номінальна потужність установки становить 5 МВт із піками до 1,2 від цього значення. За ідеальних умов вона здатна віддати весь заряд приблизно за годину. Такі накопичувачі запасають енергію, коли її вдосталь, і повертають у мережу під час стрибків споживання, а також допомагають регулювати частоту.

За даними виробника, система витримує 20 тис. еквівалентних циклів у режимі регулювання частоти, має ККД 93,6% і потребує на 20% менше допоміжної енергії, ніж базова конфігурація. Незалежної перевірки цих показників поки немає. В установці використано комірки ємністю 315 А·год, розроблені спеціально для таких завдань.

Від мережі до серверної стійки

Разом із великим накопичувачем компанія показала резервну шафу, яка видає 660 кВт протягом п'яти хвилин, і систему для серверних стійок, що перемикається на резервне живлення менш ніж за дві мілісекунди. Такі рішення мають убезпечити обчислення штучного інтелекту від різких перепадів напруги та перебоїв.

EVE Energy заснована 2001 року і працює в сегментах споживчих, тягових і стаціонарних акумуляторів. Компанія має понад 30 тис. працівників, за власною статистикою входить до лідерів світового ринку систем накопичення енергії, а 2024 року запустила завод потужністю 60 ГВт·год, йдеться на сайті EVE.

Батареї замість підключення до мережі

У гонитві за енергетичним ринком штучного інтелекту EVE не самотня. Американська CPS America також вивела у США власний блок на 5 МВт·год. Її директор із продуктів для енергосховищ Чжехань Ї розповів у подкасті Clean Power Hour, звідки береться інтерес до таких систем.

«Ми бачимо великий попит, особливо на південному заході, і, якщо чесно, особливо в Техасі: там з'являється багато об'єктів для криптомайнінгу чи дата-центрів штучного інтелекту, яким потрібна підтримка мікромережі цілодобово», — зазначив Ї.

За його словами, такі об'єкти перші роки працюють автономно, щоб не чекати підключення до мережі. Удень батареї заряджаються від сонячних станцій, а вночі мають живити навантаження щонайменше 10, а іноді 12–14 годин. Через це проєктам на 10–50 МВт потрібні сотні мегават-годин накопичувачів.