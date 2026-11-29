Науковці досі не можуть однозначно визначити, яка тварина першою з'явилася на Землі. На цю роль претендують губки, реброплави або морські організми, які давно зникли, пишуть біологи Метью Браун з Університету штату Міссісіпі та Даніел Лар з Університету Сан-Паулу, повідомляє Atlantico.
Щоб реконструювати появу царства тварин, дослідники заглиблюються більш ніж на 650 мільйонів років у минуле. Вони поєднують дані скам'янілостей, генетики та спостережень за сучасними живими організмами. Такий підхід допомагає зрозуміти, як на планеті виникло багатоклітинне життя.
Хто першим вибрався з води
Не менш дискусійним залишається питання, хто з тварин першим опинився на суходолі. Палеонтологи Музею природознавства в Лондоні вивчили відбитки слідів, залишених понад 500 мільйонів років тому, і дійшли висновку, що їх могли зробити молюски, повідомляє Natural History Museum.
Досі першість приписували групі, до якої належать комахи й павуки. Тверді зовнішні покриви цих істот значно краще зберігалися в породах, тому їхніх решток знайдено найбільше.
«Найцікавіше в цьому дослідженні – відкриття того, що членистоногі, можливо, не були першими тваринами, які досліджували середовища, відкриті для повітря в припливно-відпливній зоні. Натомість піонерами цих ранніх вилазок на сушу, що датуються кембрієм, могли бути молюски або схожі на них тварини», – зазначає провідний автор дослідження Цзекунь Ван.
За його словами, ці тварини витримували на повітрі щонайменше 15 хвилин. Отже, після виходу з води вони не гинули одразу, а могли досить довго залишатися на суші.
Свою роботу науковці опублікували в журналі Proceedings of the Royal Society B. Спершу вони визначили ймовірних авторів слідів за характерними траєкторіями руху, а потім за допомогою комп'ютерного моделювання відтворили, як такі сліди формуються під водою і на повітрі. Молюскоподібні тварини виходили на відкриті ділянки вже з другого ярусу кембрію, тобто на десятки мільйонів років раніше за членистоногих. Найдавніші з проаналізованих слідів, знайдені в Австралії, мають вік близько 529–525 мільйонів років, ідеться в статті.
Співавтор дослідження Імран Рахман переконаний, що поява тварин на суходолі мала важливі наслідки для всієї земної системи.
«Виходячи на сушу, вони почали б переміщувати й перемішувати осад, що вплинуло б на розподіл і доступність поживних речовин. Якщо вони гинули в цьому середовищі, їхні рештки ставали б ще одним джерелом поживних речовин», – наголошує Рахман.