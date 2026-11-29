Нове дослідження спростовує теорію про те, що першими підкорювачами суходолу були членистоногі.

Науковці досі не можуть однозначно визначити, яка тварина першою з'явилася на Землі. На цю роль претендують губки, реброплави або морські організми, які давно зникли, пишуть біологи Метью Браун з Університету штату Міссісіпі та Даніел Лар з Університету Сан-Паулу, повідомляє Atlantico.

Щоб реконструювати появу царства тварин, дослідники заглиблюються більш ніж на 650 мільйонів років у минуле. Вони поєднують дані скам'янілостей, генетики та спостережень за сучасними живими організмами. Такий підхід допомагає зрозуміти, як на планеті виникло багатоклітинне життя.

Хто першим вибрався з води

Не менш дискусійним залишається питання, хто з тварин першим опинився на суходолі. Палеонтологи Музею природознавства в Лондоні вивчили відбитки слідів, залишених понад 500 мільйонів років тому, і дійшли висновку, що їх могли зробити молюски, повідомляє Natural History Museum.

Досі першість приписували групі, до якої належать комахи й павуки. Тверді зовнішні покриви цих істот значно краще зберігалися в породах, тому їхніх решток знайдено найбільше.

«Найцікавіше в цьому дослідженні – відкриття того, що членистоногі, можливо, не були першими тваринами, які досліджували середовища, відкриті для повітря в припливно-відпливній зоні. Натомість піонерами цих ранніх вилазок на сушу, що датуються кембрієм, могли бути молюски або схожі на них тварини», – зазначає провідний автор дослідження Цзекунь Ван.

За його словами, ці тварини витримували на повітрі щонайменше 15 хвилин. Отже, після виходу з води вони не гинули одразу, а могли досить довго залишатися на суші.

Свою роботу науковці опублікували в журналі Proceedings of the Royal Society B. Спершу вони визначили ймовірних авторів слідів за характерними траєкторіями руху, а потім за допомогою комп'ютерного моделювання відтворили, як такі сліди формуються під водою і на повітрі. Молюскоподібні тварини виходили на відкриті ділянки вже з другого ярусу кембрію, тобто на десятки мільйонів років раніше за членистоногих. Найдавніші з проаналізованих слідів, знайдені в Австралії, мають вік близько 529–525 мільйонів років, ідеться в статті.

Співавтор дослідження Імран Рахман переконаний, що поява тварин на суходолі мала важливі наслідки для всієї земної системи.

«Виходячи на сушу, вони почали б переміщувати й перемішувати осад, що вплинуло б на розподіл і доступність поживних речовин. Якщо вони гинули в цьому середовищі, їхні рештки ставали б ще одним джерелом поживних речовин», – наголошує Рахман.