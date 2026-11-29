Ботаніки розкрили пляшку, яку заклали ще у 1879 році, і за допомогою ДНК-аналізу знайшли те, чого не очікували побачити.

Насіння бур'янів, яке ботанік Вільям Джеймс Біл закопав у 1879 році на кампусі Університету штату Мічиган, проросло після 141 року під землею. Аналіз ДНК виявив серед паростків гібрид, якого в пляшці не мало бути, повідомляє Science&Vie.

Четверо ботаніків університету викопали чергову пляшку у квітні 2021 року вночі в місці, яке тримають у таємниці. Результати дослідження оприлюднили у 2023 році в American Journal of Botany. Біл поставив перед собою практичне для фермерів питання: скільки часу бур'яни можуть чекати в зораному ґрунті, перш ніж знову прорости. Він наповнив 20 пляшок сумішшю піску та насіння і закопав їх шийками донизу, щоб усередину не потрапляла вода.

Протягом 244 днів спостережень проросли 20 насінин, вісім із них за перші 11 днів. Усі паростки належали до роду коров'як: 19 визначили як коров'як тарганячий (Verbascum blattaria), а один виявився гібридом цього виду з коров'яком звичайним (Verbascum thapsus). Проросло 40% насіння коров'яку, закладеного в пляшку. Уперше за історію експерименту вчені підтвердили види секвенуванням ДНК, ідеться в статті в American Journal of Botany. Автори зазначають, що більшість видів в експерименті Біла повністю втратили схожість ще за перші 60 років.

Помилка 1879 року

Дослідники припускають, що під час підготовки експерименту в 1879 році сталася помилка зі збором або маркуванням насіння. Обидва види коров'яку ростуть поруч на пустирях Мічигану, іноді схрещуються, а їхнє насіння дуже схоже. Команда Маргарет Флемінг схиляється до версії, що гібридну насінину зібрали випадково. Наступні пляшки можуть підтвердити або спростувати цю гіпотезу.

Свою живучість коров'яки завдячують дрібному твердому насінню. Одна квітконосна стрілка щоліта дає десятки тисяч насінин, які після оранки можуть десятиліттями пролежати в темряві під землею.

Експеримент, який переживе дослідників

Під землею залишаються чотири пляшки. За протоколом експеримент має тривати до 2100 року, а наступну пляшку за нинішнього графіка викопають приблизно у 2040 році. Спершу пляшки діставали кожні п'ять років, із 1920 року — кожні десять, а з 1980-го — кожні двадцять. Тепер команда розглядає можливість збільшити інтервал до 30 років.

Головне питання, яке Біл поставив майже півтора століття тому, досі лишається без відповіді, переконана біологиня Марджорі Вебер, одна з нових кураторок дослідження.

«Ми знаємо, що насіння може зберігатися дуже довго в ідеальних умовах, як-от у сховищах насіння чи у вічній мерзлоті. Ми насправді не знаємо, як довго насіння може зберігатися в ґрунті. А саме там його найбільше», — наголосила Вебер в інтерв'ю MPR News.

Ніхто з нинішньої команди не побачить завершення експерименту, тож кураторам доведеться самим обрати наступників. Професор Френк Телевскі, який передав проєкт молодшим колегам, вважає, що зробити це варто ще до розкопок 2040 року.

«Якщо мені пощастить, мені буде 85, і я дуже сподіваюся, що зможу бути там як глядач і подивитися, як команда викопує її разом зі своїми новими колегами», — зазначив Телевскі.