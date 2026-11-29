Дослідники знайшли на реліквії генетичний матеріал, який вказує на багатовікове забруднення та пізніші реставрації полотна.

Новий аналіз ДНК Туринської плащаниці, яку вважають похоронним полотном Ісуса Христа, виявив на тканині сліди людей, тварин і рослин. Крім того, частина досліджених ниток походить із пізніших століть: радіовуглецеве датування двох із них вказало на періоди 1451–1622 та 1642–1800 років. Про результати дослідження, опублікованого в липні 2026 року в журналі Scientific Reports, повідомляє o2.pl.

Науковці працювали з лляними волокнами, які 1978 року зібрав із різних ділянок плащаниці професор Пʼєрлуїджі Байма Боллоне. Цього разу генетичний матеріал аналізували методом метагеномного секвенування. Людська ДНК на зразках має чіткі ознаки сучасного походження, що очікувано з огляду на кількість людей, які торкалися реліквії. Домінантна мітохондріальна гаплогрупа збіглася з гаплогрупою самого Байми Боллоне, який мав єврейське походження. Серед інших виявили рідкісну гаплогрупу H33, поширену зокрема серед друзів на Близькому Сході, йдеться в статті Scientific Reports.

Від котів до кукурудзи

На тканині знайшли генетичний матеріал котів, собак, курей, корів, кіз, овець, свиней, коней, оленів і кроликів, а також риб, морських ракоподібних, мух і павукоподібних. Серед рослин є морква, пшениця, перець, банани, арахіс, кукурудза й томати. Деякі з них потрапили до Європи з Америки не раніше XVI століття. Ще навесні про результати писав Smithsonian, тоді робота існувала лише як препринт без рецензування.

Провідний автор дослідження, генетик Падуанського університету Джанні Баркачча, вважає, що знахідки свідчать про "значне забруднення плащаниці з довкілля, яке, ймовірно, відбулося в останні століття, особливо після подорожей Марко Поло та Христофора Колумба", — наголошує науковець.

Майже 40% людської ДНК належить людям індійського походження. Датування ниток збігається з двома реставраціями плащаниці після пожеж: 1534 та 1694 років.

Скептики не переконані

Історик Туринського університету Андреа Ніколотті, який не брав участі в дослідженні, сумнівається, що такі дані допоможуть встановити походження тканини.

"Оскільки до предмета торкалися люди навіть із далеких країв, а також речі, що так само походили з далеких місць, він був забруднений різними способами, без жодної можливості відтворити всі етапи та точку походження", — зазначає Ніколотті.

Палеогенетик Стокгольмського університету Андерс Ґетерстрем досі не бачить причин сумніватися, що плащаниця французька. Біологічна антропологиня Університету Вайомінгу Еллісон Манн переконана, що науковцям доведеться виконати ще багато роботи, щоб її переконати.

Дискусія про автентичність реліквії триває століттями. 1988 року три лабораторії за допомогою радіовуглецевого аналізу датували полотно 1260–1390 роками. Ватикан досі офіційно не висловився щодо справжності плащаниці, повідомляє Britannica.